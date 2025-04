La PM Gruppo Macchia Potenza è pronta per tornare in campo per la seconda finale di Coppa. Oggi pomeriggio alle 19:30 al Palasport di Rionero in Vulture le rossoblù di coach Marco Orlando saranno in campo per la Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera con l’obiettivo di fare il triplete dopo Campionato e Coppa Campania e accedere alla Supercoppa del Sud con le vincenti dei trofei delle regioni del meridione in programma il 30 aprile e 1 maggio a Campobasso. Dopo la vittoria della Coppa Campania contro il Serino per la PM Gruppo Macchia Potenza sono stati giorni di intense emozioni e di preparazione: "Abbiamo curato l'ultima seduta di allenamento prima della finale - dichiara alla vigilia coach Marco Orlando - , le ragazze sono state brave e precise nell'eseguire le comande. Non posso nascondere la complessità di riprenderci dal vortice di emozioni di domenica, giornata in cui abbiamo scritto un pezzettino di storia pallavolistica, e rimetterci subito al lavoro per un appuntamento così importante. Rispetto moltissimo il Matera, ed inoltre abbiamo praticamente avuto minimo tempo per preparare la gara. Conosco molte atlete che giocano in questa forte compagine e stimo il valore tecnico dell'allenatore e dello staff; stanno onorando con un terzo posto un campionato e girone difficile come quello pugliese. Sappiamo - continua Orlando - che sarà una sfida complessa. Non vogliamo smettere di sognare e come avevo già detto prima dell’altra finale, facciamo che una bella stagione diventi straordinaria; ora posso chiedere e sperare che diventi indimenticabile. Vogliamo rappresentare la Basilicata alla Supercoppa del Sud. Onoreremo la maglia". Ad analizzare il match anche il vice allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile, Elena Ligrani: "Ringrazio innanzitutto il presidente Antonio Lopardo e il comitato Basilicata per l'organizzazione dell'evento - dichiara Elena Ligrani - , giochiamo contro una squadra ostica che quest'anno ha ben figurato nel campionato di serie D e infatti disputerà i play-off. Ce la metteremo tutta per portare a casa l'ennesimo trofeo di una stagione già perfetta". A suonare la carica dentro lo spogliatoio in vista della finale è capitan Livia Di Camillo: "Per noi è una grandissima emozione perché andiamo ad incontrare una squadra importante come il Matera, un match molto sentito. Insieme alle mie compagne - sottolinea il capitano - daremo il massimo e faremo il possibile per poter portare a casa la vittoria nel trofeo che rappresenta la nostra regione dopo le belle emozioni della Coppa Campania. Di fronte c'è un avversario temibile e non sarà una gara facile ma grazie al lavoro del mister e di tutto il gruppo daremo il massimo per conquistare la Coppa".