Al Porto degli Argonauti il grande ritorno del Triathlon: appuntamento il 4 maggio con le gare di Triathlon Olimpico GOLD Triathlon Sprint SILVER

Tutto pronto una grande giornata di sport e spettacolo al Porto degli Argonauti, nel comune di Pisticci (MT), che domenica 4 maggio 2025 ospiterà la quinta edizione del prestigioso appuntamento “Argonauti TRI Memorial Danilo Pietrafesa” con il Triathlon Olimpico Gold e Triathlon Sprint, organizzata da ASD Triathlon Basilicata e Federazione Italiana Triathlon (FITRI) inserita nel prestigioso Trofeo Triathlon Magna Grecia.

La manifestazione, che prenderà il via alle ore 10:00, si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi della stagione, richiamando atleti da tutta Italia in un contesto naturale d’eccezione, tra mare, pinete e paesaggi mozzafiato.

Il programma prevede le due tradizionali distanze della disciplina multisportiva:

- Triathlon Sprint Silver (750 m nuoto, 20 km bici, 5 km corsa)

- Triathlon Olimpico Gold (1500 m nuoto, 40 km bici, 10 km corsa)

A rendere possibile l’organizzazione di un evento di tale portata è stata la sinergia tra pubblico e privato, con il sostegno di partner istituzionali e sponsor: Regione Basilicata, Università degli Studi della Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci, Pro Loco Pisticci, insieme a realtà imprenditoriali come Pastificio De Sortis, Auxilium, Officine Di Bello, Materya, Birra Morena, Farmaconvenienza.it, FTV Basilicata e l’Ente di Promozione SPortiva C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali).

L’evento rientra in un più ampio progetto di promozione del territorio attraverso lo sport, valorizzando l’area costiera lucana e consolidando il Porto degli Argonauti come polo d’eccellenza per il turismo sportivo.

Per iscrizioni e dettagli: www.triathlonbasilicata.it