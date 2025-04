Il 2024 resterà nella storia di Nova Siri: al suo primo anno di vita, l’ASD Nova Siri Calcio conquista il Campionato di Seconda Categoria – Girone C.



Il presidente Pasquale Chiurazzi, fiero del percorso compiuto, ringrazia tutti: dai calciatori allo staff tecnico guidato da Antonio Martino, al DS Enzo Galotto, ai dirigenti, agli sponsor, alle amministrazioni comunali e soprattutto ai tifosi, vero cuore pulsante della squadra.





Con 61 punti, 19 vittorie e 73 gol segnati, il Nova Siri guadagna un posto nel prossimo campionato di Prima Categoria Basilicata.





Di seguito il comunicato del presidente Pasquale Chiurazzi.





Il 2024 segna un anno straordinario per la comunità di Nova Siri, grazie alla nascita della società ASD Nova Siri Calcio. Quest’entusiasmo per il calcio ha portato alla creazione di una squadra determinata a fare bene nel panorama sportivo.



Nel suo primo anno di attività, l’ASD Nova Siri Calcio si è iscritta al Campionato di Seconda Categoria e, in un’incredibile dimostrazione di talento, perseveranza e spirito di squadra, ha superato ogni aspettativa vincendo il Campionato di Seconda Categoria – Girone “C”.



La vittoria di un campionato di calcio rappresenta un traguardo significativo per qualsiasi squadra e comunità coinvolta.



Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della nostra squadra in questa stagione. È stata un'avventura straordinaria e ogni singolo membro della nostra famiglia calcistica ha giocato un ruolo fondamentale.



Ai nostri eccezionali calciatori, voglio dire quanto siamo orgogliosi di voi. Avete giocato con cuore, determinazione e spirito di squadra, superando ogni sfida con coraggio e resilienza. La vostra dedizione, il vostro impegno e la vostra passione sono la vera anima della nostra squadra. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Ogni partita è stata una dimostrazione del vostro talento e della vostra tenacia. Grazie per averci regalato momenti indimenticabili e per aver rappresentato con onore i colori della nostra società.



Un ringraziamento speciale va al nostro allenatore/condottiero Antonio Martino che, con la sua leadership e visione, ha guidato la squadra verso il successo. La sua capacità di motivare e ispirare i giocatori è stata decisiva per raggiungere gli obiettivi prefissati. Hai saputo trasformare, insieme a tutto lo staff – Franco Roma (Allenatore in seconda) e Roberto Fiorenza (Preparatore dei portieri) – le sfide in opportunità di crescita e successo.



Guardando al futuro, siamo entusiasti delle prospettive che ci attendono. Siamo certi che, con la tua leadership, la nostra squadra continuerà a crescere e a raggiungere nuovi successi. Il tuo impegno incrollabile e la tua visione chiara sono fondamentali per il nostro futuro.



Grazie a Enzo Galotto, nostro grande Direttore Sportivo, che ha saputo costruire una squadra competitiva e gestire le sfide con competenza e lungimiranza. La tua strategia e il tuo impegno sono stati fondamentali per il nostro trionfo.



Ai nostri preziosi sponsor: la vostra partnership è stata cruciale per il nostro percorso. Grazie al vostro sostegno finanziario e alla fiducia che avete riposto in noi, abbiamo potuto raggiungere questo traguardo. Siete parte integrante della nostra famiglia e non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme e festeggiare tanti altri successi.



Un ringraziamento sentito ai nostri dirigenti: ai vicepresidenti Carlo Dipinto e Salvatore Marino, a Pino Persiani, prezioso Segretario, al Tesoriere Gianni Franco che ha fatto quadrare alla perfezione i conti, e a Luciano Fortunato per l’impegno profuso nella costituzione e gestione della società, sempre pronto a fugare ogni nostro dubbio.



Grazie a tutti i dirigenti: Enzo Mauro, Gianbattista Stigliano, Giuseppe Laguardia, Michele Acciardi, Pasquale Dipinto, Raffaele Molfese, Giuseppe Oriolo, Carmine Durante, Carmine Stigliano. Grazie al vostro lavoro instancabile, abbiamo potuto affrontare ogni sfida con sicurezza e garantito che tutto funzionasse alla perfezione. La vostra dedizione, competenza e impegno sono la spina dorsale del nostro successo.



Un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale di Nova Siri per il supporto e per averci fornito la struttura necessaria a competere al meglio delle nostre capacità. La vostra attenzione verso le nostre esigenze è di grande valore per noi. Grazie anche all’Amministrazione comunale di Rocca Imperiale per averci concesso il campo sportivo per la preparazione al campionato.



Un gigantesco grazie ai nostri tifosi. La vostra passione e il vostro incrollabile sostegno sono la nostra forza. Siete il cuore pulsante della squadra e la vostra presenza è fondamentale in ogni partita.



Concludo questo messaggio di ringraziamento con la promessa che continueremo a lavorare sodo per regalarvi ancora tante emozioni e successi.



Un grazie anche alle forze dell’ordine – Carabinieri e Polizia Locale – per aver sempre garantito la sicurezza durante le nostre partite. Grazie al servizio ambulanza garantito dalla “Misericordia” di Rocca Imperiale.



In conclusione, questi sono i numeri di questo straordinario campionato:

61 punti, 19 vittorie, 4 pareggi, 1 sola sconfitta, 73 gol fatti e solo 14 subiti.



Questi risultati sono frutto di uno straordinario lavoro di squadra. Ognuno di voi ha giocato un ruolo importante, e per questo vi sono profondamente grato.



Continuiamo a lavorare insieme, con la stessa dedizione, per affrontare le sfide future e raggiungere nuovi successi.



Grazie a tutti!



Con affetto e gratitudine,

Il Presidente

Pasquale Chiurazzi