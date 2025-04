L’Academy batte Brindisi (73-66) e resta in corsa per un posto nei playoff e la salvezza diretta a quaranta minuti dal termine della regular season, quelli decisivi nello scontro diretto di domenica prossima in programma a Francavilla Fontana. La tripla da venti metri di Laquintana sulla sirena del primo quarto permette ai rossoblù di acquisire un vantaggio che gli uomini di Putignano conserveranno fino al termine del match, pur correndo qualche brivido finale. Un gigantesco Labovic è il più ispirato sin dall’inizio (suoi nove dei primi tredici punti di squadra), così come un guizzo di Laquintana – recuperata più assist a Pace – mette progressivamente in partita i padroni di casa, dopo un inizio con qualche disattenzione soprattutto difensiva. Come già accaduto nella precedente gara interna con Monteroni, praticamente ogni effettivo sceso in campo riesce a dare il suo apporto già nel primo tempo, prova ne sono due canestri in bello stile di Veljkovic ed altrettanti (uno dalla media e l’altro in avvicinamento) di grande energia e presenza mentale segnati dal neoentrato Joksimovic.



Una tripla di Acuna dà anche il +11 (37-26) ai potentini, ma Kibildis – tenuto egregiamente dalla retroguardia locale – trova uno dei rari spazi liberi su una palla vagante e replica per il -6, ma il finale firmato Joksimovic – Labovic fissa il nuovo +8 alla pausa lunga. Alla ripresa del gioco il ritmo si abbassa sensibilmente, i contatti aumentano e la partita ne risulta maggiormente spezzettata, ma difendendo con la solita buona continuità e trovando canestri a turno dai suoi uomini – tripla di Buldo e rubata con contropiede di Veljkovic – la truppa rossoblù riporta il vantaggio nell’orbita della doppia cifra: 59-49 a meno di un minuto dal termine. Sull’ultimo possesso del quarto, però, Kibildis d’esperienza lucra un fallo con l’Academy già in bonus ed il terzo libero del lituano dovuto a successivo fallo tecnico il punteggio sul 60-54 a dieci minuti dal termine.



Perez è una spina nel fianco della difesa brindisina (anche 7 recuperi e 6 falli subiti oltre a 5 assist) confezionando un paio di pregevoli assist per i lunghi di casa, Laquintana trova una tripla pesante (65-55) sul bel ribaltamento di Labovic, ma il pressing ordinato da coach Laghezza produce due recuperi e cinque punti in fila che dimezzano in un amen lo svantaggio ospite (69-64 a 1.46’’ dalla sirena finale). Labovic e compagni, tuttavia, non si fanno prendere dal panico e la stessa ala d’origine montenegrina segna un provvidenziale canestro a rimbalzo d’attacco (saranno sette alla fine) a meno di un minuto dal termine e al limite dei 24’”. Il 2/2 finale del numero otto in chiusura ne impreziosisce con l’high personale in canotta Academy una partita davvero encomiabile giocata sui due lati del campo.



Academy Basket Potenza – Assi Basket Brindisi 73-66 (23-20; 47-39; 60-54)

Academy: Veljkovic 7, Pace 4, Perez 8, Labovic 24, Joksimovic 4, Tolino 4, Acuna 5, Buldo 9, Laquintana 8, Montiks, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Putignano, Ass. Della Monica

Assi Basket: Polifemo 20, Jallow 2, Pagano, Jahier, Valente, Guadalupi 2, Guido 13, Calcagni 3, Pulli 12, Notarpietro ne, Quaranta 2, Kibildis 12. All. Laghezza



Arbitri: Solimeo di Lecce e Loglisci di Gravina in Puglia