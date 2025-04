Nonostante la sconfitta per 2-0 sul campo del Paternicum, il Ferrandina è matematicamente campione regionale di Basilicata e torna in serie D dopo 25 anni. I ragazzi di mister Robolino, forti della vittoria nel recupero infrasettimanale, avevano bisogno di un solo punto per chiudere i giochi. Tuttavia, la certezza aritmetica è arrivata grazie alla clamorosa sconfitta interna del San Cataldo, battuto per 3-0 dal Venosa.

Decisive le reti: 22’ pt (rig.), 31’ pt Polichetti (V), 42’ st Uva (V).

La 29ª giornata ha sancito la vittoria del campionato da parte del Ferrandina, ma ha lasciato ancora aperti i giochi in zona retrocessione. Il Venosa, grazie a questo successo, tiene accesa una flebile speranza di raggiungere il Pomarico al penultimo posto.



Grande lotta anche in zona playoff: l’unica a vincere tra le prime cinque è l’Elettra Marconia, che supera di misura il Montescaglioso. Quest’ultimo ora deve guardarsi alle spalle dalla Santarcangiolese, ancora vincente in trasferta sul campo del Pomarico con il pirotecnico punteggio di 5-2.



Marcatori del match Pomarico - Santarcangiolese: 18’ pt Fortunato (P), 32’ pt Lorusso, 39’ pt Borda, 1’ st Canavese, 8’ st Lorusso, 23’ st Canavese, 27’ st Fortunato (P)



Di seguito i risultati e la Classifica.



Risultati 29ª giornata – ore 16:00

Angelo Cristofaro Oppido 0-0 Tricarico Pozzo di Sicar



Brienza Calcio 1-0 C.S. Vultur



Calcio San Cataldo 0-3 Oraziana Venosa



Lavello 1-0 Lykos Tolve



Melfi 1929 1-0 Avigliano Calcio



Montescaglioso Calcio 0-1 Elettra Marconia



Paternicum 2-0 Ferrandina 17890



Pomarico 2-5 Santarcangiolese



Classifica 29 Giornata



Ferrandina 17890 – 57



Calcio San Cataldo – 51

Elettra Marconia – 49

Lykos Tolve – 49

Montescaglioso Calcio – 46



Santarcangiolese – 44



Angelo Cristofaro Oppido – 44



Lavello – 44



Tricarico Pozzo di Sicar – 40



Paternicum – 38



Avigliano Calcio – 38



C.S. Vultur – 36

Melfi 1929 – 35

Brienza Calcio – 23

Pomarico – 22



Oraziana Venosa – 19





Foto di Michele Loponte