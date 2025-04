Una giornata all'insegna dello sport, della sostenibilità e della cooperazione che ha visto protagonisti gli studenti dell'IIS Policoro-Tursi, impegnati con dedizione e spirito di squadra nella manifestazione "SportCity – Scuole e Ambiente, alleniamoci per il benessere", promossa dall'Assessorato allo Sport del Comune di Policoro.

L'evento, che ha coinvolto tutte le scuole del territorio, si è articolato in diverse postazioni cittadine (Parco della Legalità in via Agrigento, Parco in via Puglia e San Gottardo), dove gli studenti hanno dato prova di impegno, rispetto delle regole e fair play. Il nostro istituto non solo ha partecipato attivamente alle attività sportive, ma ha anche dimostrato ancora una volta di essere una comunità scolastica affidabile e solidale.

Le classi quarte si sono cimentate nelle varie discipline con energia e passione, mentre le classi quinte hanno svolto un ruolo cruciale nel supporto all'IC2, garantendo sorveglianza e assistenza ai più piccoli nei diversi punti della città. Un gesto di responsabilità e altruismo che ha trovato il plauso delle insegnanti della scuola primaria, entusiaste della maturità e della serietà dimostrate dai nostri ragazzi.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione dei ragazzi speciali dell'Auletta Blu, che con entusiasmo e determinazione si sono cimentati nelle attività sportive, dimostrando che lo sport è davvero un linguaggio universale, capace di abbattere ogni barriera. Il loro impegno ha rappresentato un valore aggiunto alla manifestazione, testimoniando come l'inclusione sia una realtà viva e concreta nel nostro istituto.

"Lo sport è una palestra di vita e oggi i nostri studenti hanno dimostrato di essere all'altezza della sfida, mettendo in campo non solo abilità fisiche, ma anche valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l'inclusione" – ha dichiarato la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO. "Sono ragazzi che non cercano riflettori, non amano la ribalta, ma su di loro si può contare sempre. Veri, concreti, affidabili: una certezza per la nostra comunità scolastica e per il futuro".

L'IIS Policoro-Tursi si conferma ancora una volta protagonista sul territorio, non solo per l'eccellenza nella formazione, ma anche per l'impegno nel promuovere cittadinanza attiva e valori autentici. Una giornata di sport, amicizia e crescita che resterà impressa nel cuore di tutti i partecipanti.