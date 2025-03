Sono iniziati i lavori di ammodernamento dello stadio "Giambattista Rossi" di Senise, un intervento molto atteso dalla comunità locale e dal territorio circostante. Il progetto prevede la posa di un manto in erba sintetica e la realizzazione della pista di atletica, rispondendo a una richiesta che da anni attendeva di concretizzarsi.



Il finanziamento, pari a circa 1 milione di euro, è stato erogato dall’allora Agenzia di Coesione Territoriale, chiusa il 1° dicembre 2023 e trasferita presso la Presidenza del Consiglio. Il trasferimento dei fondi è avvenuto a fine novembre 2024, dopo alcuni rallentamenti burocratici legati alla chiusura dell'agenzia. Nel frattempo, la ditta vincitrice dell’appalto nel 2023 aveva richiesto esplicitamente di avviare i lavori solo dopo la disponibilità dell’anticipo del finanziamento, che si è concretizzata nel mese di gennaio 2025, consentendo così l’avvio immediato dell’opera.



L’intervento prevede il rifacimento del manto erboso con erba sintetica e la realizzazione della pista di atletica, esistente ma mai completata, con quattro corsie. "Sono partiti i lavori per realizzare uno stadio moderno – spiega Berardino Filardi, responsabile dell’ufficio tecnico di Senise – questo sarà solo uno dei tanti interventi previsti per trasformare lo stadio ‘Giambattista Rossi’ in un vero gioiello per la comunità. Dopo l’ammodernamento degli spogliatoi nel 2016, ora stiamo intervenendo sul terreno di gioco e sulla pista di atletica. Nei prossimi giorni parteciperemo al bando GSE 2025 per migliorare ulteriormente gli spogliatoi, includendo anche un impianto fotovoltaico. Inoltre, stiamo lavorando per realizzare una tribuna ospiti accanto agli spogliatoi, candidandoci ad altri finanziamenti. Una serie di interventi fondamentali per offrire alla comunità di Senise e ai paesi limitrofi una struttura polifunzionale, idonea sia per il calcio che per l’atletica."



Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vice presidente Fidal Basilicata, Antonio Figundio: "Aspettavamo da tempo questo momento. La possibilità di utilizzare una pista di atletica a Senise ci permetterà di ampliare le nostre attività sportive in un territorio che finora ha sofferto la carenza di strutture adeguate. Una struttura che possa avvicinare i giovani al mondo dell’atletica, che ci sta regalando tante soddisfazioni a livello europeo e mondiale. Speriamo che i lavori procedano rapidamente e si concludano nei tempi previsti."



