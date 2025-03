La stagione 2025 delle due ruote in Basilicata riparte da Senise. Gli amanti della bicicletta e delle pedalate senza fretta non possono mancare domenica 16 marzo all’inedito appuntamento con con la Cicloturistica Cotugno Diga a cura del sodalizio Asd Bike Explorer.

Unendo sport e scoperta delle bellezze del territorio senisese, l’evento, offre un’esperienza unica a stretto contatto con la natura.



Per circa 50 chilometri, il percorso è un vero e proprio viaggio attraverso paesaggi suggestivi, colline verdeggianti, ampi spazi aperti e panorami che lasciano senza fiato. Il tracciato, prevalentemente sterrato e con brevi tratti asfaltati, regala emozioni intense e richiede una buona dose di preparazione fisica e abilità nella guida fuoristrada.



Con ritrovo alle 8:15 in Contrada da Visciglio, la Cicloturistica Cotugno Diga è pensata per tutti gli appassionati di mountain bike, gravel ed e-bike tra i protagonisti di un’esperienza immersiva nella natura incontaminata del comune di Senise. Il giro ad anello intorno alla diga è un’occasione perfetta per scoprire angoli nascosti del territorio, lontani dai soliti itinerari turistici.



Questa iniziativa è seguita con grande attenzione dalla delegazione regionale FCI Basilicata, che sta aprendo un nuovo fronte nella promozione del cicloturismo. Un segnale importante per valorizzare il territorio lucano attraverso lo sport e il turismo sostenibile, creando nuove opportunità per appassionati e visitatori.