Tre partite al traguardo, siamo ormai giunti alle battute finali della regular season: archiviato il netto successo di Lecce contro l’Aurispa Links per la vita, domani pomeriggio (con fischio d’inizio alle ore 19.00) la Rinascita Volley Lagonegro torna a giocare sul taraflex amico di Villa d’Agri per ospitare la Gaia Energy Napoli nella nona giornata di ritorno del Girone Blu di serie A3 Credem Banca.



L’obiettivo principale dei ragazzi di coach Waldo Kantor, dopo le ultime tre vittorie consecutive in campionato, è senza alcun dubbio quello di continuare a mettere fieno in cascina in vista della seconda parte della stagione, quei playoff promozione a cui ormai guardano tutte le compagini con particolare interesse e attenzione. Il quarto posto in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio sull’Avimecc Modica quinta, appare ormai blindato: dunque è quantomai necessario acciuffare altri punti preziosi per sperare di risalire qualche posizione.



Quello di domani, però, non sarà uno scoglio semplice da affrontare, così come la graduatoria può far intendere e in raffronto alla gara d’andata, giocata l’8 dicembre e terminata 3-1 a favore dei biancorossi: infatti il sodalizio azzurro, invischiato nella lotta per non retrocedere con i suoi attuali 16 punti, è reduce dalla fondamentale vittoria casalinga contro la Sieco Service Ortona (3-1) che ne ha rilanciato le ambizioni e confermato il buon momento di forma. Dopo un girone di andata particolarmente in sofferenza, con sole tre vittorie in dieci partite, la squadra allenata da mister Rosario Angeloni – subentrato a Sergio Calabrese lo scorso mese di dicembre – ne ha già ottenuti altrettanti (Modica, Reggio Calabria e, appunto, Ortona) ma con tre sfide ancora tutte da giocare.



Occhi puntati su Leonardo Lugli, opposto da 334 punti in stagione e avversario diretto del nostro bomber Diego Cantagalli, che lo precede a quota 345. Il palleggiatore Michele Leone (a Lagonegro nel 2017/2018) e l’esperto centrale Giuseppe Saccone (2013/14) sono i due ex di giornata, mentre la quota verde di qualità è rappresentata da Filippo Lanciani (centrale classe 2000) e dalla banda Simone Starace, 231 punti a referto in sfida diretta con Rocco Panciocco, 265. Gli arbitri saranno i sigg. Raffaella Ayroldi e Nicola Traversa, prevista la consueta diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Pallavolo serie A.



L'INIZIATIVA "INSIEME, SI PUO'"



A margine della partita, un’altra importante iniziativa sociale organizzata dal Club intitolata "Insieme, si può!": al Palasport di Villa d’Agri saranno presenti alcuni delegati della Cooperativa Sociale “Giocando Insieme” di Sant’Arcangelo (Potenza), che si occupa di gestione dei servizi sociali ed educativi alla prima infanzia 0-3 anni, di altre attività ludico-ricreative come i Campi Estivi, i centri diurni e gli spazi gioco, e della notevole Comunità educativa per i minori, una struttura familiare autorizzata dai Comuni e dall’ASP di riferimento che accoglie fino a 12 minori con disagio sociale, economico e familiare i quali, su disposizione del Tribunale dei minorenni, dei servizi sociali territoriali e da altri Organi di controllo, vengono allontanati dalle famiglie. I delegati offriranno materiale informativo per conoscere al meglio tutte le attività della Cooperativa.