Sabato 1° febbraio si è svolto l’XI Congresso regionale dell’Unione Sportiva Acli di Basilicata, dal tema “Sportivi per Costituzione”. Il presidente uscente Giulia Capalbi ha illustrato le attività svolte nel quadriennio, evidenziando le difficoltà economiche e la carenza di spazi.



Il nuovo presidente Vincenzo Di Sanzo ha esposto gli obiettivi per il futuro, puntando su inclusione ed equità di genere. Presenti delegati, dirigenti e rappresentanti Acli.



Eletti anche Giulia Capalbi e Gustavo Savino (vicepresidenti) e Maria Antonietta Santamaria (segretaria).

Di seguito il comunicato stampa.



Sabato 1° febbraio si è svolto l’undicesimo congresso regionale dell’Unione Sportiva Acli di Basilicata.

Molto interessante ed attuale il tema del congresso, US ACLI: “Sportivi per costituzione. Il valore educativo e sociale dello sport: storia e futuro del nostro impegno”.

Il congresso è stato aperto dal presidente uscente Giulia Capalbi, la quale ha elencato le attività svolte nel passato quadriennio mettendo in evidenza come il regionale abbia risposto al desiderio di fare attività sportiva dei tanti praticanti lucani (oltre tremila iscritti); tutto ciò nonostante le ristrettezze economiche e l’insufficienza di spazi idonei.

Nella seconda parte del congresso il candidato presidente, Vincenzo Di Sanzo, ha illustrato brevemente gli obiettivi a cui il comitato mira nel prossimo mandato di proporre l’Unione Sportiva come struttura associativa sempre più presente sul territorio al fine di diffondere in maniera capillare una robusta etica “del fare sport”, attraverso esperienze e percorsi che incentivino la pratica sportiva ed un approccio educativo e innovativo, che promuova l’inclusione e l’equità di genere.

Al congresso hanno preso parte oltre ai delegati delle associazioni delle due provincie, anche Carmelo Mennone riconfermato presidente provinciale Us Acli di Matera, Francesco Nola storico dirigente Us Acli, e il presidente regionale delle Acli Emanuele Abbruzzese, che nel suo intervento invita ad una maggiore e fattiva collaborazione tra Acli e Us Acli a livello regionale. Tra gli interventi quello del Vice presidente regionale Gustavo Savino (Acli Rivello e neo referente Us Acli per la provincia di Potenza) il quale nel suo intervento sottolinea l’importanza di una solida rete associativa tra tutte le agenzie educative (associazioni, famiglie, scuola) affinché si sviluppi nei giovani la capacità di relazionarsi con gli altri e con il proprio territorio anche grazie alla pratica sportiva. Gustavo continua affermando che è fondamentale continuare a riproporre degli interventi concreti ed azioni realizzate nella trasparenza e nella legalità, con particolare attenzione a chi vive maggiori difficoltà. L’Acli Rivello persegue da anni questo intento con la promozione del baseball in diversi comuni della regione.

A seguito delle operazioni di voto e di scrutinio la commissione elettorale e la Presidenza del Congresso, presieduta dal rappresentante della presidenza Nazionale Piero Demetri, ha comunicato gli eletti:

Presidente Regionale: Di Sanzo Vincenzo

Vicepresidente: Giulia Capalbi e Gustavo Savino

Segretario all’organizzazione: Santamaria Maria Antonietta,

Coordinatori Tecnici: Domenico Di Sanzo e Antonio Perrupato.

Consiglieri regionali: Giovanni Losenno e Mimmo Borraccio.

Completano la squadra il Revisore dei Conti: Mario Russo; Il Giudice Unico: D’onofrio Giuseppe, Il collegio dei probiviri: Imma Panetta, Francesco Nola, Nicola Cisterna. Responsabile eco sport: Fabrizio Bellacicco.



Il presidente Regionale US Acli Basilicata