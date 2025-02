Il calcio è una questione di talento, sacrificio e determinazione. Ndiaye Papa Massamba incarna perfettamente questi valori, costruendo la sua carriera con passione e dedizione. Attaccante classe 1996, Massamba ha dimostrato anno dopo anno la sua capacità di adattarsi a diverse realtà calcistiche, lasciando sempre il segno con le sue prestazioni in campo.



Dai primi passi nel settore giovanile del Cittadella Calcio , Massamba ha poi affinato le sue qualità offensive con il Ladispoli Calcio , per poi approdare all’Eccellenza Pugliese nella stagione 2015/2016 con il Castellaneta Calcio . Qui ha mostrato subito il suo potenziale, guadagnandosi la conferma anche per la stagione successiva in Promozione, confermando una crescita costante e continua.



L'attaccante senegalese ha poi affrontato nuove sfide, tra cui l’Eccellenza ligure con il Molassana Boero Calcio nella stagione 2018/2019, per poi intraprendere un’esperienza in Sardegna, dove ha vestito la maglia del Villasimius Calcio in Promozione e successivamente ha conquistato il successo con il CastelSardo in Prima Categoria, guidato dal noto tecnico Alberto Cavasin.



Nella stagione 2022/2023, il suo talento ha brillato in Promozione con la Santarcangiolese Calcio , squadra con la quale ha contribuito alla vittoria del campionato, permettendogli di affacciarsi con grande determinazione all’Eccellenza Basilicata con la SS Santarcangiolese. Qui ha dimostrato ancora una volta il suo valore, meritandosi nuove opportunità per mettersi in mostra. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’ ASD San Marco in Eccellenza pugliese, mentre quest’anno, con il Tricarico Pozzo di Sicar in Eccellenza Basilicata, sta vivendo un'annata da protagonista, avendo già messo a segno 6 reti.



Massamba è un attaccante moderno, capace di abbinare potenza fisica, rapidità e senso del gol, risultando un pericolo costante per le difese avversarie. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti calcistici e la sua voglia di migliorarsi costantemente lo rendono un profilo di grande interesse per le categorie superiori.



La sua carriera è seguita con attenzione dalla GC Sport Consultants, agenzia di intermediazione che lavora costantemente per offrirgli le migliori opportunità professionali. Con la determinazione e la qualità che lo contraddistinguono, il futuro di Ndiaye Papa Massamba appare sempre più luminoso.



Gabriele Pio Piccolo