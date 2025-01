C'è ancora grande entusiasmo in casa Pm Gruppo Macchia Potenza per la vittoria della semifinale di Coppa Campania di Serie D di domenica pomeriggio a Piedimonte Matese contro la Carbat che ha consentito alle rossoblù di coach Marco Orlando di accedere alla storica finale della competizione campana che quest'anno vede la Pm Potenza tra le protagoniste. Ci sono volute quasi tre ore per piegare la strenua resistenza della migliore delle quattro prime della Serie D campana, la Carbat Matese, capace nel girone di andata del campionato di operare un percorso netto che ha visto le atlete di coach Vittorio Mastrangelo vincere tutte e otto le partite e concedere soli 4 set alle proprie avversarie. La Pm Gruppo Macchia invece in un solo match di set ne ha strappati tre anche se è servito un tiratissimo tie-break per andare a conquistare l'accesso all'ultimo atto della Coppa. Nel primo set sono le padrone di casa, non senza poche difficoltà create dalle rossoblù, a dettare i tempi e a chiudere in vantaggio sul 25-22. La Pm Gruppo Macchia però non si abbatte e punto dopo punto capitan Micca e compagne riescono prima a pareggiare con un parziale trascinato ai vantaggi (24-26) e poi a ribaltare nel terzo set con un più deciso 19-25. Nel quarto set ottima la partenza delle rossoblù di Orlando che tengono bene il campo ma la Carbat Matese torna prepotentemente in gioco e riesce a chiudere sul 25-22 e a trascinare la contesa al tie-break. Nel quinto e ultimo set la Pm Gruppo Macchia detta il passo ma il recupero nelle ultime battute della padrone di casa fa pensare da un ribaltone che no avviene con le potentine che riescono così a battere la Carbat Matese e a guadagnarsi la finale. Gioia incontenibile per coach Marco Orlando: "Posso solo ringraziare la società e le mie ragazze e ritenermi più che soddisfatto del carattere e dello spessore agonistico e sportivo che hanno dimostrato in questa gara – ha dichiarato il tecnico rossoblù a fine partita - ; siamo giunti a questa partita dopo aver percorso un ultimo tratto di strada decisamente in salita e due tie-break in una settimana che hanno consumato energie mentali e fisiche, assenze importanti per motivi di lavoro e infortuni. Eppure non abbiamo indietreggiato di un passo, abbiamo fatto squadra compatta, applicato quelle che erano le direttive tecniche e portato a casa la partita contro un avversaria di enorme livello, a cui vanno i miei complimenti e i miei ringraziamenti per l'ospitalità. Giocare la finale di coppa Campania e rappresentare la Basilicata sarà un onore ed una responsabilità per cui ci faremo trovare pronte. Ora testa al campionato, e a lavorare sempre meglio”. Gioia doppia per la Pm Gruppo Macchia che si gode il primato nel girone D di Serie D e la finale di Coppa con la consapevolezza di poter contare su un gruppo che alterna atlete esperte alle tante forze provenienti dal settore giovanile che nel corso degli ultimi anni ha portato grandi risultati sotto la guida di coach Elena Ligrani. In attesa di conoscere la data della finale, la formazione cara a patron Michele Ligrani si prepara al prossimo match di campionato di domenica 2 febbraio a Cava de' Tirreni in casa della Helios.









CARBAT MATESE VOLLEY – PM GRUPPO MACCHIA POTENZA: 2-3 (25-22, 24-26, 19-25, 25-22, 13-15)