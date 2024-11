Dopo il turno di riposo previsto dal calendario del Girone Blu, la Rinascita Volley Lagonegro è finalmente pronta a tornare in campo domani pomeriggio alle ore 16 per l’ottava giornata di serie A3 Credem Banca contro l’Aurispa Links per la vita Lecce guidata da Antonio Cavalera.



Si riparte dalla mini rivoluzione operata dal club in queste settimane, con l’ingaggio del palleggiatore Lorenzo Sperotto (che ha già esordito quindici giorni fa a Modica) e soprattutto con l’atteso esordio in panchina del nuovo tecnico Waldo Kantor. Arrivato mercoledì a Villa d’Agri, il coach argentino ha conosciuto i ragazzi e tutta la famiglia Rinascita iniziando a lavorare in palestra con grande impegno e concentrazione, e cercando soprattutto di portare quella scossa emotiva utile a lasciarsi alle spalle il periodo negativo.



“Al mio arrivo a Villa d’Agri ho trovato un buon ambiente e mi sono sentito subito a mio agio – le parole alla vigilia di Kantor – ho potuto constatare l’immensa voglia di riscatto dei ragazzi dopo le ultime sconfitte. La squadra ha entusiasmo, negli allenamenti mette notevole intensità. Da parte del gruppo c’è la salda volontà di reagire, e questo per me è l’aspetto più confortante”.



L’avversario che arriverà in Val d’Agri non è di quelli morbidi, tutt’altro. La formazione pugliese sta vivendo un periodo particolarmente positivo, grazie agli ultimi successi contro Modica e Napoli (10 e 16 novembre) prima della sconfitta a tavolino di domenica scorsa con Ortona. Una classifica che la vede stabilizzarsi al sesto posto solitario in classifica con 9 punti, quattro in più dei lucani, frutto di tre vittorie e quattro ko.



A sistemare in parte la situazione tattica e di risultati con le sue giocate c’è l’esperto palleggiatore Marco Fabroni - arrivato a inizio novembre a Lecce - ex dalle parti di Lagonegro per una breve esperienza nella stagione 20/21. Altro elemento interessante, ed altro ex di giornata (due campionati in maglia biancorossa tra il 2019 e il 2021), è lo schiacciatore Tiziano Mazzone, alla sua terza stagione consecutiva in Puglia. Michele Deserio e Gabriele Maletto formano il pacchetto dei centrali, mentre il giovanissimo Gaetano Penna (classe 2004) è l’opposto da 103 punti messi a segno finora in stagione.



“Lecce ha una grande tradizione in serie A3, dobbiamo portare rispetto a questa squadra perché sa come si affronta questo campionato e, soprattutto, sta vivendo un presente molto positivo – sottolinea il tecnico biancorosso - Conosco Fabroni, l’ho allenato in passato e sta dando un contributo enorme perché porta con sé una grande esperienza. Però domani giocano contro di noi, daremo battaglia e proveremo a mettere in campo tutta l’intensità possibile”.



La sfida si giocherà anche sui fondamentali: benissimo Lagonegro a muro (60 vincenti contro i 43 dei pugliesi), totale parità in battuta (19 ace per parte), prevalenza biancorossa sia a livello di punti totali (407 a 307) che di attacchi vincenti (328 a 245). Rocco Panciocco è pronto a ripartire dai suoi 117 punti a referto, a ruota segue Diego Cantagalli ad un solo passo da quota 100.



“In questi giorni abbiamo svolto un lavoro fisico e tattico molto intenso – conclude Kantor - ho chiesto ai ragazzi di cancellare il recente passato e di pensare solo ed esclusivamente al presente, ad allenarsi bene durante la settimana, a cercare di giocare bene la domenica ed avere sempre un atteggiamento positivo e fiducioso, perché hanno dei valori importanti, sia come singoli che come squadra”.



Gli arbitri saranno Alberto Dell’Osso e Luigi Pasciari, prevista la consueta diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della LegaVolley serie A.