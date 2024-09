Quest’anno anche Roccanova entra a far parte della “‘La Repubblica del Movimento’ aderendo

alla giornata dello Sportcity Day, quarta edizione.

Ideata dalla Fondazione Sporticity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile

di vita attivo grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio

la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Associazioni sportive e nuovi stakeholders.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di circa 150 città che, insieme, lanceranno ‘La

Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500.000

persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico

dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a

trasformarli in vere e proprie Hub della Salute. Saranno oltre 90 le attività proposte in tutte le regioni,

con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori del movimento qualificati che faranno

vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Domenica 22 Settembre nel Palazzetto dello sport di Roccanova bambini, ragazzi ed adulti avranno la

possibilità di cimentarsi con due degli sport più amati dai nostri cittadini, calcio e fitness, coordinati da

tecnici del settore.

Tra le novità di questa edizione, spicca l'iniziativa "Se corri doni", un momento dedicato all'interno

della giornata che si pone l'obiettivo di sensibilizzare sui temi dell'educazione tramite lo sport e del

ruolo sociale che tale attività riveste. Iniziativa che si svolgerà in molte città italiane nell’ambito dello

Sportcity Day grazie al fondamentale sostegno e alla collaborazione nata con Fondazione Conad ETS e

il supporto organizzativo di Csportmarketing. Il progetto produrrà dei voucher per la pratica sportiva

per consentite ad alcuni ragazzi una pratica sportiva gratuita. Un modo concreto per lasciare una legacy

volta al benessere e ai sani stili di vita.

Una giornata, quella del 22 settembre, che sarà raccontata nello Sportcity Talk, una diretta video di 8

ore trasmessa sui canali social di Fondazione Sportcity e su decine di canali di associazioni partner

dell’evento. Una talk show con ospiti in studio, collegamenti dalle città e video messaggi di personaggi

del mondo dello sport e delle istituzioni.



“Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che

trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa- spiega il presidente della Fondazione Sportcity Fabio Pagliara- Il processo di sportivizzazione che abbiamo

messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai

cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all'evento. La Repubblica del Movimento, dunque,

è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando

l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto

convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal

cattivo utilizzo dei device“.