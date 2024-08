L’ETS Marisol Lavanga in collaborazione con la Cooperativa Sociale Venere e con il contributo dell’ASD Family Volley è pronta a scendere nuovamente in campo per il 4° torneo di Beach volley Marco & Marisol.

Nel polmone verde della città, il parco Baden Powell di Potenza, più precisamente nell’Arena Marisol, si terrà dal 19 al 24 agosto una manifestazione sportiva di beach volley, strutturata in 4 differenti categorie: Pro maschile 2x2, Pro femminile 2x2, Amatoriale 4x4 4 Amatoriale junior.

La Fondazione sta inoltre preparando degli eventi collaterali al torneo che ogni sera affiancheranno la manifestazione sportiva per far compagnia agli spettatori. Coinvolgimento, convivialità, sorrisi e divertimento nel ricordo di Marisol e Marco.

A iscrizioni ormai chiuse, questi i numeri della manifestazione: 6 giornate di gare, 4 categorie, 48 squadre, 213 iscritti, 100 partite da giocare, 10 arbitri e 20 persone dello staff organizzatore.

“Siamo felici di quanta partecipazione abbiamo ottenuto anche quest’anno, anzi ci scusiamo con le squadre che non siamo riusciti ad includere per questioni di tempi e logistica. La città ha risposto bene ancora una volta, Potenza è viva e ha bisogno di occasioni di svago e comunità. Ringraziamo tutte le associazioni che a vario titolo ci hanno supportato: ESN Sui-Generis Basilicata - Erasmus Student Network, CSI Potenza, APS Asci Volley Potenza, Forum dei Giovani - Città di Potenza, Gruppo Scout Potenza 1, A.S.D Murate Volley Potenza, Yes We Can Volley Club”, fanno sapere dalla Fondazione Marisol Lavanga.

La cittadinanza è invitata ad assistere alle gare e a supportare gli atleti, per passare insieme gli ultimi giorni di Agosto, tra musica, sport e divertimento.