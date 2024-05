Al via Play the Games 2024, la rassegna sportiva multidisciplinare di Special Olympics Italia - appendice nazionale della più grande organizzazione mondiale sul tema - che coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive.

L'obiettivo è di sostenere gli atleti, abbattere barriere e pregiudizi e promuovere inclusione sociale. Inoltre, creare sinergie tra i loro accompagnatori e famiglie insieme ai territori che ospitano gli eventi.

Per il secondo anno consecutivo la Basilicata è stata scelta per la tappa del centro-sud, promossa dal Team Special Olympics Basilicata con il sostegno del Comune di Matera, patrocinio di Regione Basilicata, APT Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Bernalda.

Dal 23 al 26 maggio si svolge a Matera, presso il Campo Scuola di Atletica Leggera “Primo Sinno” (atletica e bocce) e Palasassi “Salvatore Bagnale” (nuoto), mentre a Metaponto di Bernalda (MT) presso Towchdown (bowling).

Vi partecipano 300 atleti di 11 regioni, impegnati in atletica noto e bocce: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Alle delegazioni, composte da 300 persone, tra accompagnatori e familiari, assicurata un’accoglienza e un’atmosfera straordinaria – grazie anche al contributo dei volontari Open Culture 2019 - per vivere dei giorni indimenticabili anche ai fini culturali e turistici, sensibilizzando l’intero territorio regionale lucano verso il mondo della disabilità.

Oggi, giovedì 23 maggio, l’arrivo delle delegazioni a Matera. Venerdì 24 alle ore 20 in Piazza San Pietro Caveoso la cerimonia d’apertura presentata da Annamaria Sodano e Omar Gallo: momento suggestivo di grande risalto con l’accensione del tripode olimpico. Special guest il Maestro Mimmo Cavallo, performances della Corale Polifonica Polimnia diretta dal Maestro Don Angelo Auletta di Grassano, con la partecipazione del gruppo storico Terra Bernaudi - Pro Loco Bernalda. L'accesso sarà libero e gratuito, trasmesso in diretta sul media partner TRM Network: canale 16 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia, canale 519 della piattaforma satellitare Sky e TivùSat, streaming youtube sul canale trmh24.

I momenti più emozionanti e contenuti esclusivi saranno consultabili online sui profili social ufficiali facebook e instagram di Special Olympics Italia Team Basilicata. Maggiori info sul sito www.speciaolympicsbasilicata.org.