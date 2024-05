Domenica 12 Aprile si è svolto a Senise il 3* Turno Open di Pesistica per le qualificazioni Nazionali. Hanno partecipato 5 società e 23 atleti nel Palazzetto ''Leonardo Sinisgalli'' di Senise :FITNESS ONE Club Sport Center di Senise, Body Genesis club di Castelluccio Inferiore , Kinesilab Sport Center di Venosa, Bull Box di Potenza e la Futur Gym di Matera.

La gara è stata diretta dal Delegato Regionale Fipe Basilicata Antonio Bruno e Organizzata dal Comitato Regionale Fipe Basilicata.



1* class. Kinesilab Sport Center di Venosa 2* class. Fitness One Club Sport Center di Senise 3* Body Genesis di Castelluccio Inferiore,

4* Bull Box di Potenza e 5* Futur Gym di Matera .



Della Fitness One tre 1* posti : Gallo Giovanni atleta e Tecnico della Squadra nella cat. 67 kg classe Master



Antonella De Nucci nella cat. kg 71 classe Master



Ionut Miahlcea Catali cat. 81 kg classe Juniores nuovo Talento della Squadra.



Due 2* posti con Uccelli Giuseppe classe Under 17 cat. Kg 73 e Castronuovo Nicola classe seniores cat. Kg 81



un 3* Posto della nuova atleta Serio Fabrizia di Latronico Classe Seniores cat. kg 59.



Si sono particolarmente distinti i giovanissimi atleti non ancora agonisti Rocco Gallo e Giuseppe Gallo che hanno fatto entrambi 6 alzate valide su 6. In particolare Rocco Gallo tra un anno inizierà ufficialmente a gareggiare ed ha superato già i Minimi di Gara della disciplina Olimpica ed è stato attenzionato dal Comitato Regionale Fipe Basilicata.