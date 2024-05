E' stato tagliato il nastro a Francavilla in Sinni per l'inaugurazione del Bocciodromo nell'area della Villa Comunale. Alla cerimonia di inaugurazione non solo ha partecipatro la Federazione Italiana Bocce di Basilicata ma il campo è stato già scenario della gara inaugurale. ''E per la cronaca- spiegano dalla Fib- ha vinto una coppia inedita, formata dall'Ing. Petracca di Bocciofila La Potentina ASD e il giovanissimo Mario Iannuzzi della ASD Bocciofila Tursitana che insieme hanno rappresentato una metafora del nostro sport che abbraccia tutte le età.

Secondi, Marco Cupparo e Stefano Oliviero.

Terzi, Rocco Lerra de Associazione bocciofila "Città di Policoro" e Barbara De Luca della Asd Bocciofila Rionerese

Quarti, Matteo Cupparo e Roberto Placanico.

Ringraziamo il sindaco Romano Cupparo e tutta l'Amministrazione per aver perseguito con forza e competenza questo obiettivo''.

Soddisfazione ha espresso il primo cittadino che confida che il Bocciodromo non solo possa diventare un punto di riferimento per gli atleti e appassionati di questa disciplina ma che riesca a completare la fruizione delle tante possibilità offerte dall'area che ospita la Villa Comunale.