La società Dream Team di Salerno si è aggiudicata la seconda edizione del meeting

nazionale di nuoto "Mauro Tartaglia", categoria Esordienti A e B, che si è svolto nell'omonima piscina comunale della città federiciana. I campani hanno preceduto i pugliesi

del Miropa Palagiano mentre, sul terzo gradino del podio, si è piazzata la società lucana Hydrosport ssd. Sono stati circa 250 atleti a scendere in vasca e a disputare oltre 100 gare

cronometrate, nei 4 stili di nuoto, con particolare spettacolarità delle staffette conclusive miste. Ci sono stati molti e consistenti miglioramenti dei primati personali delle categorie

interessate sottolineati dagli applausi del folto pubblico che ha gremito gli spalti della piscina di Melfi. Ottimo il lavoro svolto dai tecnici che guidano queste giovani leve natatorie, così

come impeccabile è stata la sinergia organizzativa di tutte le componenti che hanno allestito la manifestazione.

" Siamo molto soddisfatti di come è andato l'evento - hanno affermato gli organizzatori

Mauro Fortarezza e Giuseppe Perrotta, presidenti delle società Hydrosport e NettunoOspitare 250 atleti provenienti da Puglia, Campania,, Lazio e Basilicata, non era facile ma l'obiettivo é stato raggiunto perchè si é creato anche un turismo sportivo. C'è soddisfazione

poi per i risultati ottenuti dai nostri atletici visto che la nostra società é arrivata terza nella classifica a squadre generale e questo è un ottimo traguardo. Ringraziamo tutto lo staff della Fin e della Hydrosport che, grazie al gran lavoro svolto, ha reso questa manifestazione

impeccabile sotto tuti i punti di vista".

Compiacimento per per la riuscita dell'evento è stata espressa anche dai vertici regionali della Federazione italiana nuoto.

"Sono estremamente felice di aver vissuto una giornata di sport 'vero' e ancor di più perché i protagonisti principali di questa splendida iniziativa, organizzata per onorare la memoria di

Mauro Tartaglia, sono stati i ragazzini - ha dichiarato il presidente del Cr Fin Basilicata Roberto Urgesi-. Siamo convinti che questo evento sportivo possa crescere sempre di più, sia tecnicamente che qualitativamente, tanto che siamo già proiettati verso l'organizzazione di una edizione ancora più importante il prossimo anno".

Felice per il buon esito del partecipato e riuscito evento è la famiglia Tartaglia.

"Non potevamo auspicare un evento migliore di quello che è stato - hanno sottolineato

Nicola, Roberta e Gianluca, figli di Mauro-. Nostro padre sarebbe stato orgoglioso nel vedere tantissimi ragazzi gareggiare e divertirsi nella piscina che porta il suo nome. Per questo dobbiamo ringraziare gli organizzatori, le federazioni coinvolte e tutti coloro che , a vario

titolo, hanno reso questo week end di nuoto spettacolare".

Al termine dell'evento sportivo premiazioni e riconoscimenti per le squadre e per i singoli protagonisti effettuate dal presidente Fin di Basilicata, Roberto Urgesi, da quello della società Nettuno, Giuseppe Perrotta, dalla famiglia Tartaglia e dalla consigliera comunale

Teresa Sedile. Appuntamento, quindi, alla prossima edizione del Meeting nazionale di nuoto

"Mauro Tartaglia" che, tra l'altro, si svolgerà in un impianto migliorato dai lavori già previsti e finanziati dall'amministrazione locale.