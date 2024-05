Al via domani la Fase nazionale del campionato Juniores dilettanti. Le venti formazioni vincenti dei rispettivi tornei regionali si affronteranno secondo un calendario che prevede una prima fase a gironi (11-15-18 maggio), quarti (22-25 maggio) e semifinali (29 maggio-1 giugno) prima della finale dell’8 giugno al CFF ‘Gino Bozzi’ di Firenze.



Di seguito le società qualificate, i raggruppamenti e il programma gare della 1ª giornata dei triangolari e l’andata degli ottavi:



Le qualificate

ABRUZZO: Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (PE)

BASILICATA: Lykos di Potenza (PZ)

CALABRIA: Digiesse Praiatortora di Praia a Mare (CS)

CAMPANIA: Sarnese di Sarno (SA)

EMILIA R.: Terre di Castelli di Castelvetro di Modena (MO)

FRIULI V.G.: Rive D’Arcano Flaibano di Rive d’Arcano (UD)

LAZIO: Tor di Quinto di Roma (SV)

LIGURIA: Legino di Savona (GE)

LOMBARDIA: Morazzone di Morazzone (VA)

MARCHE: Portuali Calcio Ancona di Ancona (AN)

MOLISE: Venafro di Venafro (IS)

PIEMONTE V.A: Volpiano Pianese di Volpiano (TO)

PUGLIA: Mesagne di Mesagne (BR)

SARDEGNA: Pol. Ferrini di Cagliari (CA)

SICILIA: Priolo Gargallo di Priolo Gargallo (SR)

TOSCANA: Lastrigiana di Lastra a Signa (FI)

UMBRIA: Terni Football Club di Terni (TR)

VENETO: Liventina Opitergina di Oderzo (TV)

C.P.A. TRENTO: Arco di Arco (TN)

C.P.A. BOLZANO: Brixen di Bressanone (BZ)



I gironi

Girone A: Legino - Morazzone – Volpiano Pianese

Girone B: Arco 1895 - Brixen – Rive D’Arcano Flaibano

Girone C: Terre di Castelli – Liventina Opitergina

Girone D: Lastrigiana - Terni F.C.

Girone E: Tor di Quinto – Pol. Ferrini

Girone F: Venafro – Portuali Calcio Ancona – Renato Curi Angolana

Girone G: Lykos – Mesagne – Sarnese

Girone H: Digiesse Praiatortora – Priolo Gargallo







1ª giornata triangolari - andata ottavi

11 maggio 2024 - ore 15.30



Girone A: Morazzone-Volpiano Pianese (arbitro Trombello di Como, ore 16.30)

Campo Sportivo Comunale di Morazzone (VA)

*riposa Legino



Girone B: Arco-Rive D’Arcano Flaibano (Duranti di Trento)

Campo “Arco B” di Arco (TN)

*riposa Brixen



Girone C: Terre di Castelli-Liventina Opitergina (Gargano di Bologna)

Campo “Venturelli” di Castelvetro di Modena (MO)



Girone D: Terni F.C.-Lastrigiana (Spagnoli di Tivoli)

Campo “O.Strinati” di Terni (TR)



Girone E: Tor di Quinto-Pol. Ferrini (Ercole di Latina)

Campo “Vittorio e Paolo Testa” di Roma



Girone F: Portuali Calcio Ancona-Venafro (Babatelli di Macerata, ore 18.00)

Campo Comunale “S. Giuliani” di Torrette di Ancona (AN)

*riposa Renato Curi Angolana



Girone G: Mesagne-Lykos (Schifone di Taranto)

Campo Comunale “A. Guarini” di Mesagne (BR)

*riposa Sarnese



Girone H: Priolo Gargallo-Digiesse Praiatortora (Saccà di Messina)

Campo “F.Bianchino” di Siracusa (SR)