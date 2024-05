Cala il sipario sul Torneo delle Regioni calcio a cinque con i successi di Emilia Romagna, Piemonte VdA, Veneto e Calabria. Al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria è stata una giornata di emozioni intense per il meglio del futsal giovanile italiano, arrivato all’ultimo atto della manifestazione simbolo della LND con ben sette Regioni rappresentate su otto finaliste.



Nella categoria Under 15 l’Emilia Romagna supera le Marche per 4-0 e mete in bacheca il suo terzo titolo nelle ultime quattro edizioni (2018, 2019 e 2024), tornando sul trono dei Giovanissimi dopo la breve incursione del Lazio nel 2023. Secondo titolo con gli Under 17 invece per il Piemonte VdA che fa 8-1 alla Sicilia: i ragazzi di mister Palma ci mettono appena otto secondi per indirizzare il match, chiudendo il percorso al torneo con 56 reti in 6 partite e dominando la classifica dei marcatori con il trio Grosso (13 reti), Longo (12) e Rodrigues (11). Il Veneto rimane saldo sul trono del calcio a cinque femminile battendo con un netto 6-0 la Calabria. Dopo il successo nella scorsa edizione, la selezione veneta concede il bis raggiungendo così l’Abruzzo a quota quattro titoli nel medagliere della competizione. Esattamente come nel 2017, la Calabria trionfa con gli Under 19 nel giorno del 1° maggio. Un traguardo dal sapore speciale per mister Mendicino che riscatta la delusione della finale persa la scorsa edizione contro la Sicilia.



A premiare le finaliste e gli arbitri il Presidente LND Giancarlo Abete insieme ai Presidenti dei CR Saverio Mirarchi (Calabria), Simone Alberici (Emilia Romagna), Ivo Panichi (Marche), Mauro Foschia (Piemonte VdA), Sandro Morgana (Sicilia) e Giuseppe Ruzza (Veneto), i Consiglieri federale in quota LND Florio Zanon e Maria Rita Acciardi, il Vice Presidente vicario della Divisione Calcio a 5 Leonardo Todaro insieme al Consigliere Stefano Salviati, il Sindaco e l’Assessore allo Sport del Comune di Reggio CalabriaGiuseppe Falcomatà e Giovanni Latella e il Presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero. Tra i presenti in tribuna anche il Segretario Generale LND Massimo Ciaccolini e il Segretario Divisione C5 Fabrizio Di Felice.



Soddisfatto il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete che ha assistito a tutti gli incontri: “Le finali hanno rispecchiato l’anima del torneo, una vetrina importante per il calcio a cinque, una festa dello sport che ha celebrato i valori di inclusione, rispetto e fair play. Un plauso al Comitato Regionale Calabria presieduto da Saverio Mirarchi che ha organizzato il torneo con professionalità, passione e grande spirito di ospitalità”.



E’ il momento di tirare le somme per il Presidente del Comitato Regionale Calabria LND Saverio Mirarchi: “Questo evento per noi ha rappresentato un’occasione importante di coinvolgimento del territorio. Le delegazioni di futsal LND provenienti da tutta l’Italia hanno scoperto ogni angolo della Calabria e sono rimaste favorevolmente impressionate. L’organizzazione ha funzionato bene, il lavoro di squadra ha fatto la differenza”. Mirarchi ha concluso parlando dell’aspetto prettamente sportivo: “Il nostro movimento è in crescita. Abbiamo vinto con l’Under 19, un risultato importante, davanti alla nostra gente. Siamo arrivati in finale con la squadra femminile dimostrando che la nostra regione promuove il calcio a 360°”.







TDR 2024 CALCIO A 5

Risultati finali



Under 15: Emilia Romagna-Marche 4-0

Under 17: Piemonte VdA-Sicilia 8-1

Femminile: Veneto-Calabria 6-0

Under 19: Calabria-Sardegna 3-2