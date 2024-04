Ancora un appuntamento internazionale di pallavolo in Basilicata. Questa volta sarà Policoro ad ospitare il torneo di qualificazione al campionato europeo under 18 maschile. Dal giorno 12 aprile al PalaErcole di Policoro. Tanta la soddisfazione del presidente del comitato regionale Fipav Basilicata, Enzo Santomassimo: “Siamo diventati una tappa fissa nelle manifestazioni giovanili – afferma con orgoglio Santomassimo - , è la quarta volta che ospitiamo una manifestazione di qualificazione ufficiale al campionato europeo e questa volta ci siamo spostati sulla Costa Jonica nello specifico a Policoro grazie all'amministrazione comunale e alla società Gi Elle Volley che si sono resi pienamente disponibili a supportarci nell'organizzazione”. La nazionale italiana cercherà il passaggio alla fase finale. A contendere il pass all’Italia saranno i team di Macedonia del Nord, Israele e Grecia. Tutti gli incontri si disputeranno presso il PalaErcole di Policoro nei giorni 12, 13, 14 Aprile con il primo incontro fissato alle 16:00 e il secondo alle 19:00. L'ingresso sarà libero per consentire a tutti i fan del volley di sostenere la nostra nazionale e contestualmente osservare alcuni dei migliori giovani talenti del nostro continente. I ragazzi di Coach Monica Cresta giocheranno sempre alle 19, affrontando nell'ordine la Macedonia del Nord il 12 Aprile, la Grecia il 13, per chiudere con Israele il 14. Da lunedì 8 Aprile la nostra nazionale sarà a Policoro per iniziare la fase di ambientamento e per gli allenamenti utili a rifinire la condizione. Nello staff della nazionale presente anche il tecnico lucano Dino Viggiano, già nello staff della selezione regionale: “Dino ha cominciato a collaborare da quest'anno con lo staff della nazionale u 18 come assistant coach – dichiara Santomassimo - , siamo contenti che in questo esordio ufficiale che ci sia non solo un nostro tecnico ma anche un nostro amico presente nello staff della nazionale”.



Il giorno 9 alle 16:30 presso la sala consiliare del Comune di Policoro, ci sarà la conferenza stampa di presentazione con le autorità e gli organizzatori locali che promuoveranno l'evento alla luce del grande impegno profuso per garantire la migliore riuscita del Torneo.



QUALIFICAZIONI EURO2024 U18M – POOL A



Italia, Grecia, Israele e Macedonia del Nord







CALENDARIO GARE



VENERDI' 12 APRILE



16:00 GRECIA – ISRAELE



19:00 ITALIA – MACEDONIA DEL NORD







SABATO 13 APRILE



16:00 ISRAELE – MACEDONIA DEL NORD



19:00 GRECIA – ITALIA







DOMENICA 14 APRILE



16:00 MACEDONIA DEL NORD – GRECIA



19:00 ISRAELE – ITALIA







ROSTER ITALIA U18



Alessandro Benacchio, Simone Bertoncello, Davide Boschini, Lorenzo Ciampi, Raffaele Colaci, Gianluca Cremoni, Nicolò Garello, Andrea Giani, Nicola Mussari, Simone Porro, Jacopo Tosti, Andrea Usanza, Manuel Hristov Zlatanov.