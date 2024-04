A 41 anni Emanuele Carrassi è il capocannoniere del giorno B di Prima Categoria, Basilicata. Il bottino che fa registrare ben 32 reti, dimostra che nonostante l’età non più giovanissima, la qualità nelle giocate dell’attaccante barese è sempre parte determinate nello scacchiere rossoblu, tanto che il DS Rocco Fantini punta a riconfermare il suo bomber anche per la prossima stagione che verrà: “Alla bella età di 41 anni Emanuele Carrassi si aggiudica la leadership della classifica capocannoniere. La società tutta non può che essere orgogliosa e ci tiene a complimentarsi con Emanuele. L’obiettivo è quello di riconfermare anche per il prossimo anno il nostro talentoso attaccante che dopo una splendida carriera nella provincia di Bari ha deciso di sposare il progetto dell'Acs 09 Sant'Arcangelo” Il DS poi, soddisfatto della seconda posizione conquistata al termine del campionato, è proiettato verso i play off che si disputeranno il 21 aprile fuori casa ed il 28 dello stesso mese allo stadio Martorano con eventuale finale il 5 Maggio in campo neutro con la vincente dei play Off del girone A e, ovviamente l'augurio tramesso attraverso i nostri microfono è di poter raggiungere il traguardo che la società si era impresso ad inizio campionato: “siamo rammaricati per non aver centrato l'obbiettivo Promozione distante solamente di lunghezze, peraltro con punti persi per strada contro le così dette piccole squadre dato che con le nostre dirette rivali abbiamo sempre vinto. Questo lo si evince dal secondo posto finale. In ogni caso la mia ambizione così come quella della società, è quella di salire in Promozione con la speranza che il Bomber Carrassi continui a segnare anche nei play off”.



Carlino La Grotta