Oggi pomeriggio, il Rotonda Calcio ospiterà la Gelbison per centrare la salvezza diretta già a 4 giornate dalla fine e per provare a prolungare la striscia di due vittorie e di cinque risultati utili di fila.

I lupi, di fatti, con il successo sul campo del Santa Maria Cilento, hanno inaugurato un mese di marzo che è stato semplicemente straordinario e che si è concluso con l’exploit nel derby di Matera.

Grazie a questa serie positiva, i biancoverdi sono saliti in classifica a quota 38 ed hanno distanziato di 8 lunghezze la zona calda.

“Sappiamo che ancora non c’è nulla di aritmetico, bisogna cercare di fare più punti possibili poiché dietro non molleranno di un millimetro. È un girone difficilissimo, basti pensare come la stessa Santa Maria Cilento possa ancora acciuffare i playout”.

Mister Giuseppe Pagana ha tracciato la via per raggiungere quanto prima la salvezza diretta che, per i rotondesi, sembra ormai ad un passo tanto che potrebbe arrivare proprio nel pomeriggio con un successo sui rossoblu campani, che navigano in acque altrettanto tranquille con 39 punti e che arrivano da due vittorie consecutive.

Sicuramente, i padroni di casa faranno di tutto per chiudere il discorso il prima possibile anche perché nei prossimi turni saranno attesi da impegni molto complicati, a cominciare dalle prossime due trasferte di Manfredonia e Nardò.

“Ciò che conta davvero - sottolinea ancora Pagana - sarà continuare a lavorare tenendo alta l’asticella. Non c’è ancora nulla da festeggiare anche perché, a cominciare proprio dalla Gelbison, di qui alla fine affronteremo sempre squadre con obiettivi da raggiungere. Ecco perché è fondamentale continuare sulla stessa strada,che ci ha permesso di salire in classifica a 38 punti, senza ricevere regali da nessuno. Anzi, senza qualche decisione arbitrale sfortunata a quest’ora ci troveremmo decisamente più su”.

Match valido per la 30^ giornata, al Di Sanzo fischio d’inizio alle ore 15 comandato da Riccardo Borghi di Modena, i cui assistenti saranno Angelo Celestino di Reggio Calabria e Daniele Milone di Taurianova.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it