Cinque punti di vantaggio sulla seconda a tre partite dalla fine. Il Francavilla, domenica prossima, farà le prove per i possibili futuri festeggiamenti. I ragazzi di mister Lazic affronteranno il Brienza in casa e, in caso di vittoria, la conquista del campionato sarà ancor più vicina, se non matematicamente certa, considerando il delicato incontro che la seconda classificata, San Cataldo, dovrà affrontare in trasferta a Matera contro la Città dei Sassi. La società rossoblu comunica che per l’occasione, in vista della sfida casalinga contro il Brienza di Domenica 7 Aprile, il biglietto d'ingresso sarà di soli 1€! L'obiettivo è riempire il Nunzio Fittipaldi per un match che potrebbe sancire la promozione in Serie D. Questa decisione è stata presa dalla Società per creare un'atmosfera magica attorno alla squadra.



In effetti, in caso di vittoria del Francavilla e di una eventuale sconfitta del San Cataldo a Matera, il distacco salirebbe a 7 punti, rendendo la distanza non più colmabile con le restanti 2 partite di campionato. Il Francavilla, dopo 19 anni, potrebbe conquistare il suo secondo titolo di Eccellenza Lucana, il primo risalente al campionato 2004-2005, quando vinse sul Genzano con 2 punti di vantaggio e totalizzando 86 punti.



lasiritide.it