Oggi 4 aprile è in programma a Matera lo svolgimento di Bicimparo Kinder Joy of Moving, progetto dedicato alla promozione del ciclismo giovanile under 12 a carattere itinerante. L’appuntamento materano raccoglie il testimone dalla Puglia ed è pronto ad animarsi in virtù della mobilitazione del sodalizio Re-Cycling Bernalda come riferimento in loco per l’aspetto tecnico-organizzativo, di concerto con la delegazione regionale FCI Basilicata e la struttura tecnica nazionale giovanile della Federazione Ciclistica Italiana.



Bicimparo è un progetto nato nel 2021 e che ha come obiettivo quello di promuovere il corretto uso della bicicletta sia in ambito sportivo che per quanto riguarda la mobilità dolce e la sicurezza stradale. Nel 2022, grazie alla partnership con Ferrero, il progetto assume la denominazione Bicimparo – Kinder Joy of Moving, proprio a suggellare l’inizio di uno stretto rapporto di collaborazione per la promozione del ciclismo giovanile e si arricchisce di nuovi valori per incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e giocare, con l’obiettivo che il movimento sia innanzitutto gioia, al di là delle discipline, del terreno di gioco e delle performance. Nel 2024 come partner istituzionale è entrata a far parte la Polizia di Stato.



Il programma prevede al mattino la gimkana con i ragazzi delle scuole (non tesserati FCI) dalle 9:00 alle 13:00 all’interno dell’Istituto Comprensivo Bramante a Matera in via Bramante. Per i tesserati FCI stessa location e appuntamento fissato dalle 16:00 alle 19:00 con le prove cronometrate e la gimkana. Tra di loro verranno scelti i migliori quattro giovani ciclisti lucani (compresa una donna), tra le categorie G1-G6, da portare a fine giugno alla finale di Tarvisio in occasione del Meeting Nazionale dei Giovanissimi.