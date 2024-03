Per volontà diretta del Presidente Leopoldo Desiderio, a partire dal mese di marzo 2024, il CONI Basilicata in collaborazione con la sua Scuola Regionale dello Sport, aprirà uno sportello di consulenza amministrativo-contabile-legale, due mattine al mese fino alla fine di giugno 2024, presso la sede CONI di Via Appia, 208 a Potenza.



Si tratta di un servizio di consulenza e orientamento dedicato alle Federazioni, Società sportive, ai tecnici e ai dirigenti, per trattare problematiche amministrativo-contabile-legale in materia di sport, per dare una risposta alle crescenti difficoltà che si riscontrano in una realtà che negli ultimi anni sta subendo continue modifiche, acuite dalla nuova Riforma dello Sport.



A disposizione delle realtà sportive lucane, ci sarà il dott. Marcello Brienza, docente Scuola Regionale dello Sport CONI Basilicata e Consulente nazionale enti no profit.



Per il mese di marzo, i giorni dedicati saranno venerdì 22 marzo e venerdì 29 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 11:00. Per i mesi a seguire, i giorni di sportello saranno il secondo ed il quarto venerdì del mese, sempre dalle ore 09:00 alle ore 11:00, e di volta in volta verrà comunicato attraverso i canali social del CONI Basilicata e via mail.



Sarà possibile prenotarsi telefonicamente allo 0971 472185, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00, o via mail all'indirizzo basilicata@coni.it.