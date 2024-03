La 25ª giornata di Eccellenza non cambia la situazione in testa alla classifica. Il Francavilla passeggia a Moliterno vincendo 5-1, mentre il San Cataldo batte l'Oppido per 6 reti a 2. Sembrano dire addio alla corsa playoff la Città dei Sassi Matera, che perde a Marconia per 1-0, e lo stesso Lavello che non va oltre il pareggio a Sant'Arcangelo.



In fondo alla classifica, il Policoro pareggia in casa contro il Pomarico, ma non recupera terreno sugli avversari, visto che il Brienza pareggia a Ferrandina. Nella 25ª giornata di campionato si sono segnate 25 reti con 5 vittorie e 3 pareggi.



Risultati:



Vultur – Tricarico 0-1

San Cataldo – Oppido 6-2

Marconia – Città dei Sassi 1-0

Ferrandina – Brienza 1-1

Moliterno – Francavilla 1-5

Venosa – Paternicum 2-3

Policoro – Pomarico 0-0

Santarcangiolese – Lavello 1-1

Classifica:



Francavilla 62

San Cataldo 57

Città dei Sassi 45

Lavello 43

Marconia 40

Pomarico 39

Ferrandina 34

Paternicum 31

Oppido 29

Santarcangiolese 28

Vultur 27

Brienza 26

Venosa 26

Policoro 16

Moliterno 11