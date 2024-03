Sarà Ciro De Cesare ad allenare il Moliterno, manca l'ufficialità ma il presidente Nicola Cirigliano ha deciso di puntare sull’ex attaccante di Salernitana e Chievo per provare a risalire in classifica dall’attuale ultima posizione.

I valdagrni avevano comunicato le dimissioni di Pasquale Arleo, giunte dopo 9 sconfitte di fila e, adesso, starà a De Cesare provare a risollevare le sorti di una squadra in caduta libera che, a sei giornate dalla fine, è il fanalino di coda dell’Eccellenza lucana con appena 11 punti a meno quattro dalla zona play-out.

De Cesare, divenuto anche un noto opinionista televisivo come commentatore delle gare della Salernitana, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2011, proprio in Basilicata, con il Pisticci. L’ultima esperienza in panchina con il Calpazio, portato nella massima divisone campana prima di essere esonerato nello scorso mese di dicembre. Per lui l’inizio non sarà però dei più agevoli poiché domani, al “Venezia”, arriva la capolista Francavilla.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it