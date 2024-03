“Juventus Football Club comunica che in data 6 marzo 2024 è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi (ieri, ndr), non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile”.

Una notizia clamorosa e soprattutto inattesa, che sancisce la separazione del club bianconero con l’ormai ex tecnico australiano di origine lucane: i genitori erano emigrati in Oceania da Grumento Nova. Al suo posto il vice Zappella.

Montemurro aveva assunto la guida della Juventus women nel luglio del 2021, forte di una rivelante esperienza internazionale nel calcio femminile: due titoli in Australia, conquistati con il Melbourne City, e uno in Inghilterra, con l’Arsenal. Il mondo juventino riponeva in lui grandi aspettative, che aveva ripagato già alla prima stagione conquistando il triplete in campo nazionale (Scudetto, Supercoppa Italiana e Coppa Italia) e raggiungendo i quarti di finale di Women's Champions League, battendo persino la corazzata Lione. La squadra fa molto bene anche nella successiva massima competizione continentale.

Con la poule scudetto ancora da giocare, la decisione della società è maturata dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Fiorentina nell’andata della semifinale di Coppa Italia (1-0). Tuttavia, c’è chi parla di "addio inevitabile e prevedibile" per un rapporto incrinato da tempo. Alla base della rottura ci sarebbero i dissapori con la tifoseria, con lo spogliatoio - o con parte di esso - e la mal sopportazione delle critiche. Inoltre, c’è chi gli imputa anche una cattiva gestione delle giovani calciatrici.

A prescindere dalla veridicità o meno di queste voci, resta il grande lavoro portato avanti anche con la Juve, da un innovatore che torna spesso e volentieri in Basilicata e nella “sua” Grumento dove incontra anche l’amico Antonio Petraglia, attuale presidente del Matera che voleva affidargli la guida del Grumentum Val d’Agri.

“Tutto il club - prosegue la nota stampa della “vecchia signora” - desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni che ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia. La guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella. Alla Juventus, in questi anni, ha dato un grande contributo in termini innanzitutto di idee, su tutte quella di un calcio propositivo. E poi, ovviamente, di risultati”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it