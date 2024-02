La 22ª giornata di Eccellenza certifica sempre più una corsa a due per il titolo di campione di Basilicata. Mentre il Francavilla, capolista, batte 3-0 in casa il Venosa con i gol di Etchegoyen al 10' PT, Rig. Leonetti al 36' PT, e Dordevic al 35' ST. Il San Cataldo risponde con la vittoria in trasferta per 2-1 a Brienza in rimonta. Dopo essere andati in svantaggio con Galardo al 27' PT, tre minuti dopo arriva il pareggio di Stefanazzi; nella ripresa il gol vittoria è di Cocina. Chi sembra gettare la spugna è il Lavello che subisce una sconfitta di misura contro il Pomarico che lo allontana dalla coppia di vertice. Nella bassa classifica perdono tutte Brienza, Policoro e Moliterno. Nella 22ª giornata sono stati segnati 19 gol con 7 vittorie e un pareggio, di cui 2 vittorie in trasferta. Di seguito i risultati e la classifica.



ANGELO CRISTOFARO 3 - 1 MOLITERNO

BRIENZA 1-2 CALCIO SAN CATALDO

CITTÀ DEI SASSI MATERA 3 - 0 SANTARCANGIOLESE

FRANCAVILLA SSD ARL 3 - 0 ORAZIANA VENOSA

PATERNICUM 2 - 2 C. S. VULTUR 1921

POLICORO 0 - 1 FERRANDINA 17890

POMARICO 1 - 0 LAVELLO

TRICARICO POZZO DI SICAR 2 - 1 ELETTRA MARCONIA



Classifica:



Francavilla 53

San Cataldo 51

Città dei Sassi Matera 42

Lavello 41

Marconi 36

Pomarico 35

Ferrandina 32

Tricarico 27

Angelo Cristofaro 27

Paternicum 25

Vulture 24

Santarcangiolese 24

Venosa 24

Brienza 19

Policoro 15

Moliterno 11