Il mondo dello sport è pronto per il grande evento in programma lunedì 19 febbraio 2024 a Potenza. A partire dalle ore 17, nell’aula magna dell’Università degli studi della Basilicata (Campus di Macchia Romana) si terrà la prima edizione di “Basilicata Sport Awards”: l’evento per celebrare donne e uomini della Basilicata che si distinguono nel settore sportivo e per fare il punto sullo stato dello sport nella nostra regione.



All’iniziativa parteciperanno, in presenza o in videocollegamento, eccellenze sportive come Massimiliano Rosolino, Domenico Acerenza, Terryana d’Onofrio, Gigi Datome, Donato Telesca e Nicky Russo.