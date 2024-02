La ventesima giornata di Eccellenza regala ancora molte emozioni e sorprese. La capolista Francavilla viene fermata in casa al Fittipaldi dal Marconia per 0-0. Il restyling dello stadio Fittipaldi di Francavilla non porta bene ai padroni di casa, che non riescono a scardinare la porta degli ionici, i quali portano a casa un risultato inaspettato alla vigilia.

Chi ne approfitta è il Calcio San Cataldo, che in una partita pazzesca a Ferrandina vince per 3-2 dopo essere stati rimontati. Sambataro segna al 30' del primo tempo, il San Cataldo raddoppia al 5' della ripresa con Stefanazzi. Poi il blackout con la rimonta dei padroni di casa con le reti di Parisi al 21' del secondo tempo e di Andrisani al 27'. Infine, il gol del definitivo 3-2 ancora di Stefanazzi al 36'.

Una vittoria che dà la possibilità al San Cataldo di agganciare in classifica il Francavilla se vince il recupero. Importante vittoria del Policoro sul Moliterno per 2-0 con entrambi i gol di Ademokum nel primo tempo. La città dei Sassi pareggia a Pomarico per 1-1 con il gol di Bongermino al 15' del secondo tempo, che ha pareggiato il gol del primo tempo di Cettou. La Santarcangiolese perde 2-1 a Paterno, mentre il Brienza vince in casa contro il Venosa per 2-0. Il Tricarico ferma sul pari il Lavello.

La ventesima giornata del campionato di Eccellenza ha visto solo 4 vittorie su 8 partite, di cui 1 in trasferta. Sono stati segnati 16 gol, con 4 pareggi di cui 2 per 0-0. Di seguito i risultati e la classifica.



Angelo Cristofaro – Vultur 0-0

Brienza – Venosa 2-0

Ferrandina – San Cataldo 2-3

Francavilla – Marconia 0-0

Paternicum – Santarcangiolese 2-1

Policoro – Moliterno 2-0

Pomarico – Città dei Sassi 1-1

Tricarico – Lavello 1-1

Classifica 20ª giornata:



Francavilla 47

Calcio San Cataldo 44 *

Città dei Sassi Matera 39

Lavello 38

Marconia 33*

Pomarico 31

Ferrandina 26

Oppido 24

Santarcangiolese 24

Paternicum 24

Venosa 23

Tricarico 21

Vultur 20

Brienza 16*

Policoro 14

Moliterno 11*

Partita in meno





