Il futsal Senise e la SS Santarcangiolese hanno partecipato all'iniziativa dei "calzini spaiati" nella partita dei pulcini, oggi, presso la palestra del Sinisgalli a Senise. L'iniziativa, con il motto "la diversità come ricchezza", ha coinvolto giocatori e tifosi nell'indossare calze di due colori diversi, promuovendo valori che vanno oltre lo sport.

"Oggi è una giornata importante dei "calzini spaiati" e approfitto per invitare tutti a celebrare la diversità, così che nessuno possa mai sentirsi escluso- commenta il mister dei pulcini Giuseppe Castelluccio - Un messaggio che come società stiamo portando avanti nel nostro settore giovanile da sempre, a partire giá dai più piccoli. Per quanto riguarda la partita di stasera sono orgoglioso di questo gruppo di bambini, ormai ragazzi che stanno crescendo giorno dopo giorno dandoci tante soddisfazioni. Vedere le tribune piene anche stasera è già una bella vittoria. Facciamo vivere e inseguire i propri sogni ad ogni bambino, loro sono il futuro!" A Castelluccio fa eco il presidente del futsal Senise Giuseppe Cappuccio: "Il nostro scopo principale è quello di fare sport e far crescere i giovani in un ambiente il più possibile sano. Il gioco del calcio serve per fare gruppo e migliora la socializzazione. Da quello che vedo ogni giorni, siamo sulla strada giusta. Abbiamo al nostro fianco le famiglie che ci supportano con entusiasmo trasmettendo ad ognuno della società la voglia di migliorarci."



Per la cronaca la partita è finita 3 a 2 per i sinnici.

Lasiritide.it