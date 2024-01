Tante sorprese nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza Lucana. Il Francavilla vince in trasferta contro la Città dei Sassi Matera per 2-1, ribaltando il risultato con gol di Caponero e Leonetti. Il San Cataldo batte il Venosa grazie a Stefanazzi, mentre il derby dello Ionio va al Marconia (2-1) con reti di Berterretche, Ademokun (P), e Basile. Il Lavello cade in casa contro l'Angelo Cristoforo per 0-1 con un autorete di Persichella. La Santarcangelese vince di misura contro il Brienza grazie a Obrenovic. Il Pomarico vince a Moliterno 4-0, e il Paterno vince 2-1 a Tricarico. In totale, 17 gol segnati con otto vittorie, di cui sei in trasferta.



Lasiritide.it

Risultati:



Vultur Rionero 0-1 Ferrandina

Città dei Sassi Matera 1-2 Francavilla

Elettra Marconia 2-1 Policoro

Lavello 0-1 Angelo Cristoforo

Moliterno 0-4 Pomarico

Venosa 0-1 San Cataldo

Santarcangelolese 1-0 Brienza

Tricarico 1-2 Paternicum



Classifica:

Francavilla 46 punti

Calcio San Cataldo 41 punti

Città dei Sassi Matera 38 punti

Lavello 37 punti

Elettra Marconia 32 punti

Pomarico 30 punti

Ferrandina 26 punti

Santarcangiolese 24 punti

Angelo Cristoforo 23 punti

Venosa 23 punti

Paternicum 21 punti

Tricarico 20 punti

Rionero in Vulture 19 punti

Brienza 13 punti

Moliterno 11 punti

Policoro 11 punt