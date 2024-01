Al Di Sanzo, la Juniores del Rotonda Calcio ha battuto la Team Altamura per 2-0. L’under 19 allenata da Sergio De Marco ha così riscattato prontamente la sconfitta subita domenica scorsa a Gravina in Puglia.

Primo tempo contratto con padroni di casa che non corrono rischi ma sono poco fluidi nella manovra. Negli spogliatoi strigliata del mister e nella ripresa tutt’altra musica con azioni pericolose a ripetizione. Il portiere dei murgiani, migliore in campo dei suoi, si esibisce in salvataggi in serie su Longhi, Olguin Dodge e Sabba. Ma gli sforzi dei lupetti vengono premiati con un’azione con la prima rete stagionale di Logsend, arrivata sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Il raddoppio arriva allo scadere, con un rigore procurato e trasformato da Seck. Nelle fila dei padroni di casa in campo dall'inizio i 2008 De Marco e Cornacchione. Per i lucani, dopo la pausa, trasferta a Casarano.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it