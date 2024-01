Gli atleti lucani hanno partecipato con profitto ed onore ai recenti campionati italiani di ciclocross che hanno avuto luogo a Cremona nello scenario del Parco Po coinvolgendo le categorie juniores, under 23, èlite e amatori.



Sugli scudi Eleonora Cristina Valluzzi che nella categoria master donna 6 è riuscita a centrare l’obiettivo del campionato italiano e a regalare una storica maglia tricolore a se stessa e alla sua formazione di appartenenza, la loco Bikers di Paterno di Potenza.



Già due volte sul terzo gradino del podio tricolore in un campionato italiano di ciclocross nel 2022 in Friuli Venezia Giulia a Variano di Basiliano e nel 2023 a Ostia Antica nel Lazio, Valluzzi ha saputo ben distribuire le forze in una gara che si è rivelata abbastanza difficoltosa per approcciare un percorso molto tecnico e selettivo oltre alle condizioni meteo non favorevoli tra ghiaccio, freddo e nebbia.



“Sono rientrata dalla Lombardia con tanta emozione – è stato il commento di Valluzzi -, con il sostegno della mia famiglia e del fondatore della Loco Bikers Michele Lavieri. Tutti i consigli e gli allenamenti di Michele e Antonio Lavieri mi hanno aiutata a conseguire questo traguardo meraviglioso, è una gioia indescrivibile”.



Oltre ad Eleonora Cristina Valluzzi, altre rappresentanti del ciclocross lucano femminile si sono distinte a ridosso delle top atlete nelle categorie agonistiche, motivo di grossa soddisfazione per Dalila Langone (Loco Bikers) e Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), rispettivamente giunte al traguardo con il quindicesimo posto nella categoria juniores e il tredicesimo nella categoria élite.



La delegazione regionale FCI Basilicata, presieduta da Vincenzo Sileo, rinnova i complimenti ad Eleonora Cristina Valluzzi e a tutti coloro che, tra atleti e tecnici, hanno sostenuto questa impegnativa trasferta tricolore in Lombardia.