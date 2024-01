Nella 18ª giornata del campionato di Eccellenza, numerose sono state le sorprese. La capolista Francavilla è incappata in una sconfitta casalinga per 1-0 contro i rivali del Lavello, che rientrano così nella corsa per la promozione diretta. Due partite sono state rinviate a causa del maltempo, tra cui San Cataldo – Moliterno, costringendo la seconda forza del campionato al riposo forzato. Infine, la vittoria della Città dei Sassi a Paterno ha riaccceso le speranze materane nella rimonta contro i sinnici.

I ragazzi di Lazic sono stati sconfitti in casa grazie al gol di Morra al 42' del primo tempo. La capolista non è riuscita a rimettere in piedi la partita nel corso del secondo tempo, consentendo ai materani di approfittare e accorciare in classifica. A Paterno, doppio vantaggio materano con Ferreira e Joao, poi al 30' st il gol di Salvia per i padroni di casa che però non cambia le sorti dell'incontro.

Si è registrato un pareggio per 1-1 tra Angelo Cristofaro e Santarcangiolese, che continua il suo momento positivo. Al vantaggio ospite di Zinno al 9' del primo tempo ha risposto Bargas al 21'. Il Tricarico ha ottenuto una vittoria esterna a Pomarico per 1-0, mentre il Policoro ha pareggiato in casa contro la Vultur con il gol di vantaggio di Carlucci nel primo tempo, pareggiato nella ripresa da Di Senso.

Il Venosa ha ottenuto un'altra vittoria esterna, questa volta a Ferrandina, sempre per 1-0. Nell'18ª giornata sono state giocate 6 partite su 8, con 2 pareggi e 4 vittorie, tutte esterne. Complessivamente, sono state segnate 10 reti. Di seguito i risultati e la classifica

lasiritide.it



Risultati 18ª giornata:

Oppido – Santarcangiolese 1-1

Brienza – Marconia rinviata

San Cataldo – Moliterno rinviata

Francavilla – Lavello 0-1

Paternicum – Città dei Sassi 1-2

Policoro – Vultur 1-1

Pomarico – Tricarico 0-1

Ferrandina – Venosa 0-1



Classifica:

1. Francavilla 43

2. San Cataldo 38*

3. Città dei Sassi 38

4. Lavello 37

5. Marconia 29*

6. Pomarico 27

7. Venosa 23

8. Ferrandina 23

9. Santarcangiolese 21

10. Tricarico 20

11. Oppido 20

12. Vultur 19

13. Paternicum 18

14. Brienza 13*

15. Policoro 11

16. Moliterno 11*

*Una partita in meno per San Cataldo, Marconia e Brienza.