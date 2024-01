Si ferma la corsa della juniores del Rotonda Calcio, che oggi pomeriggio ha rimediato la prima sconfitta del 2024 per 2-0 nella trasferta di Gravina in Puglia. Nel primo tempo, ai ragazzi di De Marco è stato negato un rigore parso nettissimo su Medici, mentre, poco prima dell’intervallo, è stato invece concesso ai murgiani in modo molto generoso, per una trattenuta in area di Seck ai danni di un avversario, con cui i padroni di casa hanno chiuso in vantaggio la prima frazione.

Ripresa con azioni salienti di rimessa e con i lucani che si rendono pericolosi su palle inattive con Sabba, strattonato, e Olguin. Alla mezz’ora raddoppio dei gialloblu, con una ripartenza terminata con una conclusione imprendibile per il portiere ospite Simeoli. Per i biancoverdi prossima di campionato al Di Sanzo con la Team Altamura.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it