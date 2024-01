Dopo la vittoria nel derby lucano contro il Maschito, per il Futsal Senise è ora di pensare alla prossima sfida contro il Mirto. All'andata, la partita si concluse con un netto 10-3 a favore dei senisesi che giocavano in casa. Sabato, la squadra lucana affronterà il Mirto in Calabria, una formazione attualmente posizionata penultima in classifica.



Dell'incontro contro il Mirto e del buon momento della formazione senisesi ne ha parlato il laterale classe 1992, Antonio Albano, proveniente dal Pisticci.

“Sono molto entusiasta di far parte di questo gruppo da circa tre mesi. Ringrazio i compagni e la società per l’accoglienza che mi hanno riservato. Vogliamo continuare a stupire e a divertire”.



Quali gli obiettivi per il girone di ritorno?:



“Il nostro occhio ricade ancora sulle posizioni di bassa classifica anche se possiamo guardare i piani alti. In coppa vogliamo vincere la semifinale con l’Acri: per approdare in finale servirà una partita perfetta. Vorrei, inoltre, dare un contributo al team per il raggiungimento degli obiettivi”.



Che settimana state vivendo?:



“Lavoriamo sempre per affrontare al meglio le prossime tre partite in una settimana. Ci faremo trovare pronti”.



Verso la gara con il Mirto:



“Sfideremo un avversario temibile che si è rinforzato. In casa loro non è mai facile giocare e vincere. Esprimono un buon futsal”.