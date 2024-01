Il Francavilla vince anche a Paterno, sempre con il risultato di 1 rete a 0; questa volta in gol è Esposito al minuto 15 del primo tempo. I ragazzi allenati da mister Lazic mantengono il primato in classifica con 5 punti di vantaggio sulla seconda San Cataldo, che ha espugnato il difficile campo di Marconia, sempre con il medesimo risultato di 1 a 0. In gol per il San Cataldo Sambataro, a 2 minuti dalla fine della prima frazione di gioco.



Ritorna a correre anche la Città dei sassi Matera, che vince in casa, per 2 a 0, contro il Brienza, con i gol nei primi minuti di gioco di Ardino e nel finale di De Sousa. Nella 17ª giornata di campionato ci sono state 7 vittorie e un pareggio, di cui 4 vittorie per 1 rete a 0. Sono state segnate 16 reti, di cui 5 in una partita, quella tra Santarcangiolese, neo vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza Lucana, e Ferrandina, conclusasi 3 a 2 per i padroni di casa. Una vittoria in rimonta per i ragazzi di mister Volino, che erano passati in vantaggio con Sanna, poi raggiunti da Aguirre e superati da Parisi all’inizio del secondo tempo. I gol della rimonta sono stati segnati da Villani e Zinno.



Perde ancora il Policoro in trasferta a Lavello per 1 a 0, con gol di Rivadero. Di seguito i risultati e la classifica:



Vultur – Moliterno 3-0

Città dei sassi Matera – Brienza 2-0

Marconia – San Cataldo 0-1

Lavello – Policoro 1-0

Venosa – Pomarico 0-1

Paternicum – Francavilla 0-1

Santarcangiolese – Ferrandina 3-2

Tricarico – Angelo Cristofaro 1-1

Classifica 17ª Giornata:



Francavilla 43

San Cataldo 38

Città dei sassi Matera 35

Lavello 34

Marconia 29

Pomarico 27

Ferrandina 23

Santarcangiolese 20

Venosa 20

Oppido 19

Vultur 18

Paternicum 18

Tricarico 17

Brienza 13

Moliterno 11

Policoro 10