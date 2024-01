Le finali di Coppa Italia di futsal maschile si terranno a Policoro e Bernalda in Basilicata, mentre quelle al femminile avranno luogo a Genova, come dichiarato dal presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini. Il PalaErcole di Policoro e il PalaCampagna di Bernalda saranno le sedi delle Final Four e Final Eight, dove verranno assegnati sei trofei dal 22 al 30 marzo nell'evento organizzato in collaborazione con la Regione Basilicata. La Final Four di Serie A maschile e la prima storica Final Four della Serie A2 Élite si disputeranno a Policoro, insieme ad altre competizioni come la Final Four di Serie A2, Under 19 e Serie C, e la Final Eight di Serie B.





Dalla massimo campionato, arriveranno soltanto quattro squadre a Policoro per la Final Four di Serie A. Tutte e sedici i top team s’incontreranno nel primo turno, attraverso gare secche, e si disputeranno in casa della meglio classificata nel girone di andata.



Di seguito gli accoppiamenti, al via il 23 gennaio salvo anticipi e posticipi da ufficializzare:

Olimpus Roma-Olimpia Verona,

Sandro Abate-Italservice Pesaro,

L84-Pirossigeno Cosenza,

Meta Catania-Fortitudo Pomezia,

Ecocity Genzano-Ciampino Futsal,

Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina,

Napoli Futsal-Saviatesta Mantova,

Came Treviso-Active Network.