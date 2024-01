Una splendida realtà che punta ad aggregare sempre più giovani ed appassionati lucani nel mondo del Karting. Stiamo parlando del Team Lucania, una squadra sportiva ma, soprattutto un gruppo di amici che condivide la passione delle quattro ruote su pista. La squadra che gira l’Italia all'insegna del divertimento ma anche dei successi, è diventata una vera e propria opportunità per tutti quei ragazzi e ragazze che vorrebbero avvicinarsi a questo sport ma, per mancanza di kart o mancata conoscenza delle associazioni e dei luoghi dove poter praticare questa attività, non riescono ad accedervi con facilità. Ecco allora che il Team Lucania, con sede a Corleto Perticara, diventa un'ottima occasione per coloro che amano i kart e vorrebbero intraprendere un percorso in tal senso. In attesa delle prime gare di questo nuovo anno che si svolgeranno a Martina Franca domenica 14, riportiamo il comunicato del Team:



“La Basilicata non è solo calcio! Questo è l’urlo del Karting Team Lucania, associazione sportiva dilettantistica con sede a Corleto Perticara in provincia di Potenza! Il presidente Christian Gennaro Sarli, con al suo fianco l’amico di una vita Rocco Toce, anche lui diCorleto, Vincenzo Durante di Chiaromonte e Raffaello Atella di Matera, soci fondatori, da qualche anno sono presenti a livello regionale e nazionale e si pongono al centro della promozione e valorizzazione del Karting in Basilicata! L’ASD si è impegnata a conseguire prima la qualifica di organizzatori ASI Rental Karting e poi la licenza ACi Club da organizzatori. Un percorso complicato ma pieno di passione e soddisfazione contornato da successi individuali e collettivi, come il titolo di vice campione nazionale di Rocco Toce del 2020 ma anche di successi di squadra con il 2º posto a Messina del 2023 nel campionato del Mondo Endurance! Team Lucania, vuole divertirsi e far divertire spingendo sui campionati Rental che il nostro presidente organizza per Puglia e Basilicata! Il 2024 del Karting Team Lucania inizia questo weekend sul kartodromo di Martina Franca. Domenica 14 Gennaio ci sarà la 1 di 3 gare del Campionato Mini Iron Cup 2024! Un nuovo esperimento, basato sui format già utilizzati da altre realtà kartistiche italiane. Team Lucania, inoltre, con il supporto di Apulia Racing Team ASD si presta all’organizzazione anche del Campionato RKC 2024 sia Sprint che Endurance che si svolgeranno sui kartodromo di Trecchina, Ginosa, Martina Franca e Margherita di Savoia! Un calendario ricco di appuntamenti, con 7 gare sprint, 7 gare Endurance e 3 gare iron, oltre alle 2 finali nazionali sprint e Endurance che si svolgeranno a Misano e a Pomposa! Non hai un kart e vorresti provare a confrontarti con i tuoi amici in un vero campionato? Team Lucania è volta alla promozione e valorizzazione del proprio territorio e con poco impegno economico ti farà vivere il tuo sogno di essere pilota.”



Carlino La Grotta