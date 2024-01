La Santarcangelese vince la coppa Italia eccellenza regione Basilicata ai rigori. I giallorossi si impongono contro il San Cataldo in quella che è stata, si può dire, la rivincita dopo la finale di l'anno scorso di Promozione deve a vincere, in quel caso, è stato il San Cataldo. Quest’anno invece è la squadra allenata da Volini a trionfare una partita dalle mille emozioni. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra con la Santarcangiolese che ha recriminato anche per un doppio giallo ai danni di un difensore del San Cataldo, l'arbitro non è dello stesso parere e, le proteste sono state tante per quello che poteva ritenersi un giusto doppio giallo. Sempre nella prima frazione di giuoco è Schiavone a portare in vantaggio gli ospiti e a siglare una rete importantissima visto l'uno a uno nella partita di andata, grazie ad un colpo di testa a seguito di una serie di carambole in area piccola. Nella ripresa le due compagini si affrontano a muso duro in uno stadio che ha visto registrare il pienone. Nonostante tutto però le occasioni limpide non sono state tantissime anche se la Santarcangiolese ha premuto tanto, con il mister che ha inserito diversi giocatori offensivi per recuperare lo svantaggio mentre, dall'altra parte, gli ospiti come giusto che sia, hanno inserito qualche giocatore più di sostanza per dare fiato alla rosa in campo che ha saputo ben mantenere il vantaggio. Nei minuti di recupero però ecco l'episodio chiave: calcio di punizione dalla destra vicino la rimessa laterale, il pallone arriva in aria ad impattare contro la barriera e per il direttore di gara è netto un tocco con la mano di un difendente, quindi decreta la massima punizione. Dagli undici metri Sanna è freddo e non sbaglia, 1-1. Nei tempi supplementari tanta fatica, tanto sudore e un goal annullato per fuorigioco ai padroni di casa. Si va ai rigori, il San Cataldo ne sbaglia uno mentre la Santarcangiolese è precisa e segna tutti e cinque rigori. I giallorossi diventano campioni ed un plauso va fatto anche al presidente Michele Arleo che, nonostante sia alla guida dei giallorossi da soli due anni, ha già regalato ai tifosi un campionato di Promozione, una finale di Promozione persa ma comunque giocata più, quella di quest'oggi, vinta.

“Sono felice per la società che ha fatto tanti sacrifici e lo sono soprattutto per i tifosi – commenta Michele Mastrosimone segretario della santarcangiolese - siamo riusciti a conquistare questo trofeo per la prima volta nella storia della società. speriamo che sia una una spinta in più per migliorarci anche per il il prossimo anno per raggiungere i traguardi come quello di oggi”. Il dirigente continua “Personalmente ho vissuto questa partita dalla panchina e devo dire che è stato davvero emozionante vedere lo stadio strapieno e tinto di giallorosso. I ragazzi che hanno giocato, ma non solo loro, anche chi la ha vissuta dalla panchina o dal di fuori, meritano un grande plauso per l'impegno che dedicano a questi colori giorno dopo giorno”.





Carlino La Grotta



Il tabellino della gara:



SANTARCANGELESE-SAN CATALDO 5-3 d.c.r. (1-1)



SANTARCANGIOLESE: Milocco,Togora, Luongo, Simone, Llama, Olgiatti, Gassama, Obrenovic, Ciuffo, Sanna, Alcolado. (Di Sarno, Villani,, Paradiso, Lepel, Borneo,Ferro,Piccolo, Miccio). All.Volini



SAN CATALDO: Rossi, Nano,Martinelli, Elias Celli, Cocina, Marolda, Sambataro, Palacio, Scavone, Sabato V., Gerardi. (Romaniello, Discianni,Damiano, Sabato D.,Sabato G.,Santarsiero, Hysaj,Sabia,Stefanazzi). All. Natale



Arbitro: Laudadio; Assistenti: Rago e Romaniello