Battendo ai rigori per 5-3 il San Cataldo, la Santarcangiolese si aggiudica la coppa Italia regionale di Eccellenza “Gian Franco Lupo” nel return match disputato sul campo dei giallorossi dopo che la gara d’andata era terminata 1-1.



L’equilibrio dell’incontro è stato rotto al termine della prima frazione di gioco dal bomber Scavone che di testa ha battuto il portiere avversario. Nel corso della ripresa la squadra di casa si è buttata in avanti alla ricerca del pareggio che è giunto in extremis, nei minuti di recupero, grazie ad un rigore trasformato da Sanna.



I tempi supplementari non hanno inciso sul risultato che è rimasto in parità. Per decretare la compagine vincitrice della coppa Italia regionale di Eccellenza “Gian Franco Lupo” ci sono voluti i calci di rigore che hanno premiato i padroni di casa.



Alla finale hanno presenziato il presidente del CR Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi, i consiglieri Antonio Amatucci, Antonio De Bonis e Domenico Ciaglia e Michele Lupo, padre di Gian Franco, che ha premiato i vincitori.



Il tabellino della gara:



SANTARCANGELESE-SAN CATALDO 5-3 d.c.r. (1-1)



SANTARCANGIOLESE: Milocco,Togora, Luongo, Simone, Llama, Olgiatti, Gassama, Obrenovic, Ciuffo, Sanna, Alcolado. (Di Sarno, Villani,, Paradiso, Lepel, Borneo,Ferro,Piccolo, Miccio). All.Volini



SAN CATALDO: Rossi, Nano,Martinelli, Elias Celli,Cocina,Marolda,Sambataro,Palacio,Scavone,Sabato V., Gerardi. (Romaniello,Discianni,Damiano,Sabato D.,Sabato G.,Santarsiero, Hysaj,Sabia,Stefanazzi). All. Natale



Arbitro: Laudadio; Assistenti: Rago e Romaniello