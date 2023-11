Ci saranno anche colori lucani nella prima edizione del campionato Europeo Elite di Baseball5, una disciplina particolare cresciuta anche in Basilicata, a Rivello. Il manager dell’Italia Baseball5 ni giorni scorsi, ha ufficializzato la rosa con gli otto giocatori, quattro ragazzi e quattro ragazze, che sono partiti alla volta di Druskininkai (in Lituania) perché da oggi e fino all’11 novembre si confronteranno con le più forti rappresentative continentali. Saranno in totale quindici le nazionali che prenderanno parte al campionato. E sarà un orgoglio anche per la Basilicata perché tra le quattro ragazze convocate, due sono di Rivello. Si tratta di Irene Bellusci e Chiara Pecorelli, entrambe dell'Acli Rivello/Cali Roma Girls. Di Rivello anche il loro coach Giovanni Pecorelli che ormai fa parte dello staff. Chiara Pecorelli è seconda base e capitano dei Kings Rivello; Irene è l’interbase della squadra pronta a dirigere tutti i suoi compagni, batte e corre veloce sulle basi.«Il nostro miglior in bocca al lupo alle ragazze e al loro allenatore che prima di partire sono passati a salutarci- ha detto il sindaco di Rivello Franco Altieri - Nella speranza e nell'augurio di un buon esito ci impegniamo a proiettare le semifinali per quanti vorranno seguirle in diretta». Da Rivello, da diversi anni, è partita una grande campagna di sensibilizzazione verso la conoscenza della disciplina sportiva del baseball. Negli ultimi anni la passione, la preparazione e il talento degli atleti spesso giovanissimi che si sono avvicinati sono cresciuti notevolmente. All'inizio dell’avventura dei Kings Irene è stata tra le prime ragazze a partecipare, fin da piccola era evidente la passione per questo sport. Chiara si è aggiunta dopo che ha subito dimostrato il suo talento, ha velocemente bruciato tutte le tappe nella compagine italiana ed ha già partecipato ai Campionati europei U17, svolti nel 2022 a Sofia in Bulgaria.

Ora parte questa nuova, importante avventura.

La nazionale italiana si presenterà in campo con una rappresentativa giovanissima, con atleti e atlete nate tra il 2005 e il 2008, con l’obiettivo di fare esperienza per tutti gli impegni internazionali giovanili. L’Italia fa parte del gruppo B in compagnia di Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Moldavia e Ucraina.

Prima della partenza per la Lituania lo staff azzurro, del quale in questa occasione farà parte anche il coach Simone Perazzini, aveva convocato un ultimo raduno che si svolto a Cambiano (Torino) all’inizio di novembre.



Mariapaola Vergallito