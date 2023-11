Dopo la vittoria di Pomarico il Castrum Viggianello fa il bis di vittorie, questa volta in casa al campo di ‘Giovo’ di Castelluccio contro il Pisticci per 5 reti a 0. Una partita che è rimasta equilibrata solo nella prima frazione conclusasi con il gol di Pompeo per i locali. Nei primi minuti sono proprio gli ionici a cercare con più insistenza la rete ma Carbone da buona posizione trova l’ottima opposizione di Fiore. Poi i locali prendono in mano il gioco e trovano la rete del vantaggio con Pompeo in un’azione insistita dove il portiere aveva respinto anche un tiro di Di Paola. Il Castrum continua ad attaccare con Pambianco e Crecca che non trovano la porta. Ci riprova Di Paola, Sforza para. L’occasione per gli ospiti capita sui piedi di Carioscia che mette di pochissimo la sfera a lato. Nella ripresa il Pisticci prova a trovare la rete del pareggio e si espone al contropiede dei pollinei che sembrano non approfittarne. Ci vuole un ottimo intervento di Fiore per negare il pari su tiro di Albano. Poi su azione di calcio d’angolo e Caputo che trova il gol del 2 a 0. Ci riprova Albano a riaprire la partita ma il suo tiro va fuori, poi ancora Gualtieri ma Fiore chiude. Il Pisticci lascia spazi ai padroni di casa che in contropiede provano a trovare il terzo gol con Pompeo, ottima la risposta di Sforza. Il gol però arriva qualche minuto più tardi sempre con Pompeo in ripartenza. Sul 3 a 0 la partita scivola via con altre due segnature sempre del Castrum con Carlucci e infine con Pambianco.

Dopo due gare nel massimo torneo regionale di futsal Basilicata il Castrum è primo in classifica.



lasiritide.it