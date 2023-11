Sette punti in 3 partite fanno del futsal Senise la migliore squadra di calcio a 5 in Basilicata che milita in serie B. Dopo tre partite disputate nel campionato, con 2 vittorie e un pareggio in trasferta contro i calabresi del Casali, il Senise si prepara ad affrontare la squadra al primo posto, la Diaz Bisceglie, che ha ottenuto 3 vittorie consecutive. Analizzando la situazione in vista dell'incontro con la Diaz Bisceglie, Osvaldo Stigliano, una delle figure di spicco del team di Masiello, ha dichiarato:



"Sicuramente l'inizio è stato eccellente, anche se devo ammettere che nella nostra ultima trasferta la prestazione non è stata delle migliori. Se il tecnico Masiello non avesse rischiato la mossa del portiere di movimento, avremmo parlato di sei punti e non sette. Il pareggio è stato più fortunato per i calabresi. Siamo stati penalizzati dal fatto di essere andati in svantaggio, il che ha influenzato le scelte del nostro allenatore. Tuttavia, per quanto riguarda le occasioni da gol, non possiamo lamentarci. La nostra prestazione va comunque rivista."



Riguardo alla condizione fisica e atletica della squadra che si appresta ad affrontare la Diaz, Stigliano ha continuato:



"Dopo la partita di sabato, Carlos Alberto ha riscontrato un piccolo problema al ginocchio. Speriamo che sia solo temporaneo. Nel frattempo, il portiere Nucera farà il suo ritorno, anche se coloro che hanno giocato hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo molto fiduciosi e non ci aspettavamo di avere sette punti. Stiamo lavorando bene."



"La partita contro i pugliesi sarà una prova importante per valutare la nostra vera forza. Ci aspettiamo una partita molto diversa rispetto alle prime che abbiamo affrontato, dato che si giocherà su un campo più grande d'Italia. Di conseguenza, ci saranno meno occasioni da gol, e dovremo sfruttare al meglio i nostri giocatori più veloci e giovani."