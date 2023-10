A.D. BCC Basilicata Nuovo Basket Club Potenza, società attiva da più di quarant’anni nel settore della pallacanestro regionale e interregionale, è pronta per dare il via, anche quest’anno, alla stagione sportiva che la vedrà impegnata su diversi fronti.

Lunedì 23 ottobre lo start del campionato U19 Gold campano, con una sfida subito in trasferta, alle ore 20:30 a Battipaglia contro il Minibasket Battipaglia.

La squadra potentina inoltre parteciperà anche ai campionati regionali U15, U14, U13, Esordienti, Aquilotti.

Anche per la stagione che sta per iniziare, l’NBC è felice di annunciare l’accordo di partnership con la BCC Basilicata, che supporterà il club rosso blu in qualità di Sostenitore per tutta la durata dell’anno sportivo e in tutte le categorie.

In un contesto in continua evoluzione, a causa della riforma dello sport, la vicinanza della BCC è uno stimolo importante per continuare a lavorare quotidianamente con passione, diffondendo i valori etici che attraverso la pallacanestro e lo stare insieme, da sempre la società del patron Molfese cerca di tramandare.

Fondamentale per la società resta tutto il settore minibasket, da sempre fiore all’occhiello del Nuovo Basket e che quest’anno ha registrato un notevole incremento di iscritti.