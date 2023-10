Esordio in chiaroscuro per l'A.S.D. Tennistavolo Pegasus che nel pomeriggio di sabato 7 ottobre ha ospitato l'ASD TT Olimpicus Valverde per la prima giornata del campionato nazionale di C1 di tennistavolo 2023-2024. Tra le mura amiche della palestra della scuola elementare Marconi di Matera capitan Fasano e compagni sono stati infatti costretti a capitolare nei confronti della formazione di San Gregorio di Catania con il netto parziale di 5-1. Troppo più importante la scala tecnica e di valori della compagine siciliana, arrivata nella città dei Sassi con l'etichetta di squadra solida e che punta ai vertici del girone Q, grazie ad un quartetto di tutto pregio su cui spiccano le doti dell'atleta di origine greca Alexandros Diakoumakos nonché del plurimedagliato paralimpico azzurro Raimondo Alecci. A completare il poker d'assi l'esperienza e l'estro di Gianluca Petrolito e Giuseppe Amato, entrambi atleti dal recente passato nei primi 300 pongisti del ranking italiano.

Di fronte a un tale tasso tecnico e di gioco gli unici sprazzi di vera lotta in casa materana sono arrivati da un riconfermatissimo Claudio Motolese che ha cercato di caricarsi gli uomini in rosso sulle spalle sin dalle battute iniziali: sono state infatti sue le firme sia sul punto della bandiera della Pegasus, con la vittoria nei confronti dello stesso Amato con il parziale di 3 set a 1, sia sull'incontro più spettacolare di giornata, ovvero quello che lo ha visto opposto a Diakoumakos - in questo caso perso per 3-1 al termine di un continuo batti e ribatti senza esclusione di colpi. A lato della prestazione positiva di Motolese sono rimasti invece a bocca asciutta sia Luca D'Ercole che lo stesso capitan Giuseppe Fasano, che hanno mostrato fortune alterne riuscendo a portare a casa un solo set vinto ciascuno a fronte però di 6 persi.

Il campionato dei tre portacolori della Pegasus è però ancora lungo, e per quanto l'obiettivo della sesta salvezza consecutiva sia in questa stagione ancor più difficile da raggiungere in un girone di alto livello che si disputa tra Sicilia, Calabria e Basilicata, gli spunti e le gare per poter far meglio, almeno dal punto di vista del risultato finale, non mancheranno di certo.

Nella prossima giornata, in programma sabato 14 Ottobre, la formazione di C1 della Pegasus sarà attesa da un'altra sfida molto delicata in casa del temibile Tennistavolo Casper di Reggio Calabria. Nello stesso pomeriggio, lo ricordiamo, prenderà il via anche il campionato regionale di C2 maschile, dove tra le 8 compagini lucane iscritte ai nastri di partenza ci sarà spazio per il derby tra Pegasus 'B' e Pegasus 'C'. Grande attesa per la sfida tra le due squadre cadette materane, pronte a incrociare le racchette ed iniziare i rispettivi percorsi nella nuova stagione agonistica ormai avviata.